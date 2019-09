Le très haut débit pour tous en Suisse : UPC lance pendant la nuit une connexion de 1 Gbit/s sur l'ensemble de sa zone de couverture

UPC propose dès maintenant une vitesse de connexion de 1 Gbit/s sur l'ensemble de sa zone de couverture, en ville comme à la campagne. Dans le cadre de ce lancement, le portefeuille traditionnel a été adapté et un nouveau modem introduit. De plus, UPC est la première entreprise de télécommunications de Suisse à proposer un droit de résiliation de 100 jours pour ses abonnements TV et Internet, un modèle innovant et très avantageux pour le client.

UPC a lancé pendant la nuit sa nouvelle vitesse de connexion la plus élevée pour ses abonnements TV et Internet : 1 Gbit/s dans toute la Suisse. Concrètement, cela signifie que les nouvelles offres Giga sont disponibles dès maintenant pour tous les clients dans l'ensemble de la zone de couverture, ce qui représente plus de 75 % des foyers suisses. « Nous sommes ravis de pouvoir proposer à nos clients une vitesse de connexion exceptionnelle de 1 Gbit/s, en ville comme à la campagne grâce à notre infrastructure de réseau câblé hautement performante. UPC renforce ainsi sa position de leader en Suisse en matière de vitesse de connexion. Parmi les 6 millions de personnes qui habitent dans notre zone de couverture, pas moins de 4 millions d'entre elles pourront pour la première fois profiter d'une connexion de 1 Gbit/s ultrarapide et fiable. », déclare Severina Pascu, CEO de UPC.

Un nouveau portefeuille et une Giga Connect Box au design intelligent

Les clients qui choisissent une connexion Internet de 1 Gbit/s reçoivent un nouveau modem très performant : la Giga Connect Box. Ce modem se distingue par son design élégant et intelligent ainsi que par une portée de wi-fi accrue grâce à ses 11 antennes intégrées.

Le portefeuille pour Happy Home et Connect a été adapté de manière correspondante : les nouveaux produits lancés sur le marché sont Happy Home Giga (avec la nouvelle UPC TV) pour CHF 119.- par mois et Connect Giga pour CHF 89.- par mois. Ils proposent tous les deux une vitesse de connexion de 1 Gbit/s. De plus, les nouveaux clients pourront également profiter d'une promotion sur les produits Giga valable du 25 septembre au 24 novembre. En effet, Happy Home Giga sera disponible pour seulement CHF 59.- par mois pendant 24 mois.

100 jours pour changer d'avis : une première dans le secteur des télécommunications

UPC lance également un droit de résiliation de 100 jours pour tous les abonnements Happy Home et Connect. Tous les nouveaux clients peuvent modifier leur abonnement TV ou Internet pendant 100 jours ou résilier leur contrat pour la fin du mois. C'est la première fois qu'un tel modèle est mis en œuvre dans le secteur des télécommunications en Suisse. « Notre objectif est de convaincre le plus de clients possible avec nos produits performants. Nous nous sommes inspirés d'autres secteurs d'activité pour développer ce modèle original et très avantageux pour le client. Grâce à celui-ci, les personnes intéressées peuvent partir en toute confiance à la découverte de la meilleure expérience télévisuelle et de navigation sur Internet. », explique Stefan Fuchs, Chief Marketing Officer de UPC Suisse.

1 Gbit/s bientôt pour les clients commerciaux également

Un nouveau portefeuille sera également lancé dans les semaines à venir pour les clients de UPC Business qui désirent profiter d'une connexion de 1 Gbit/s. Cette offre s'adressera principalement aux petites entreprises et aux indépendants. Cet accroissement des performances permettra à tous les utilisateurs de cette offre de profiter de la vitesse de téléchargement la plus élevée possible, même en cas d'utilisation simultanée, comme sur un réseau wi-fi, par exemple.

Une technologie d'avenir pour tout le pays.

De plus, UPC investit en permanence dans son réseau en fibre optique performant pour être en mesure de proposer sur l'ensemble de sa zone de couverture la largeur de bande dont ses clients ont besoin. « Le potentiel de notre infrastructure est immense et le passage à une vitesse de connexion de 1 Gbit/s représente une autre étape essentielle pour concrétiser notre vision : une vitesse de connexion de 10 Gbit/s et plus par câble sur l'ensemble de notre zone de couverture. Ainsi, UPC sera parfaitement préparée pour faire face aux tendances numériques de demain et pourra répondre aux besoins futurs de ses clients. », déclare Severina Pascu.

