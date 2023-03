Le trésorier australien déclare que l'investissement chinois dans un mineur de terres rares a été bloqué après avoir été conseillé

Reuters a d'abord rapporté mardi que Chalmers avait empêché Yuxiao Fund, qui est la société privée enregistrée à Singapour de l'investisseur minier chinois Yuxiao Wu, de porter sa participation dans Northern Minerals de 9,92% à 19,9%.

Un registre gouvernemental a montré que Chalmers a signé un ordre d'empêchement le 15 février, et le directeur exécutif de Northern Minerals, Nick Curtis, a déclaré à Reuters que la décision était basée sur "l'intérêt national".

Northern Minerals prévoit de devenir le premier producteur mondial important de dysprosium en dehors de la Chine, qui contrôle 94 % de l'offre. Le dysprosium est un composant clé des aimants pour les véhicules électriques.

Le fonds Yuxiao est le plus grand actionnaire de Northern Minerals, il a rejoint le registre il y a 18 mois. M. Wu possède d'importantes entreprises minières au Mozambique et est le principal fournisseur de la Chine pour une terre rare de qualité inférieure, a déclaré M. Curtis.

"J'ai pris cette décision sur la base de l'avis du Conseil d'examen des investissements étrangers, et conformément aux autres décisions prises par d'autres gouvernements dans le passé. Au-delà de cela, je n'ai pas l'intention de faire de commentaires", a déclaré M. Chalmers aux journalistes mercredi.

Le conseil est tenu d'examiner les investissements étrangers dans l'intérêt national, et Chalmers a signalé dans un discours en novembre que l'Australie, premier fournisseur mondial de lithium et grand producteur de terres rares, deviendrait plus sélective quant à savoir qui elle laisse investir dans son industrie minérale critique.

Le chef de l'opposition, Peter Dutton, a déclaré que le précédent gouvernement libéral avait modifié les règles relatives aux investissements étrangers pour passer au crible l'intérêt national et avait bloqué certains investissements sur la base des conseils du conseil d'administration et des agences de renseignement.

"C'est ainsi que ces décisions doivent être prises et les gouvernements doivent prendre des décisions difficiles, dans l'intérêt de notre pays, et nous soutiendrons le gouvernement lorsqu'il le fera", a-t-il déclaré aux journalistes mercredi.

L'Australie est le plus grand fournisseur de minerai de fer à la Chine, mais a déclaré vouloir diversifier ses partenariats pour la fourniture et le traitement des terres rares.

En juillet, l'Australie a formé un partenariat pour la sécurité des minéraux avec ses alliés occidentaux - les États-Unis, le Canada, la Finlande, la France, l'Allemagne, le Japon, la République de Corée, la Suède, le Royaume-Uni et la Commission européenne.

Le directeur exécutif de l'Australian Strategic Policy Institute, Justin Bassi, qui a été conseiller en matière de sécurité nationale auprès du gouvernement précédent, a déclaré que la récente décision du conseil d'approuver un investissement chinois dans le minerai de fer et de bloquer l'acquisition d'un mineur de terres rares montrait que le système de filtrage fonctionnait pour "garantir que les moteurs économiques ne prennent pas le pas sur les priorités en matière de sécurité et de souveraineté nationales".

"Les terres rares sont des intrants clés pour de nombreuses formes de technologies critiques, y compris celles qui sont essentielles à la défense", a-t-il déclaré.