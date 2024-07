Le célèbre militant de Hong Kong Joshua Wong devrait être considéré comme un participant actif dans une affaire historique de subversion impliquant 47 démocrates, a déclaré son avocat vendredi, tout en demandant à un tribunal de lui accorder une peine plus légère parce qu'il a plaidé sa cause plus tôt que prévu.

M. Wong, 27 ans, qui portait un pull gris et une chemise bleu marine au tribunal, faisait partie des dizaines de militants démocrates arrêtés en 2021 pour avoir participé à un scrutin non officiel visant à sélectionner des candidats pour l'élection du conseil législatif de 2020.

Parmi eux, 47 ont été inculpés de "conspiration en vue de commettre un acte de subversion" en vertu d'une loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin.

L'avocat de M. Wong, Marco Li, a déclaré au tribunal que son client devait être considéré comme un participant actif à la conspiration, mais qu'il n'avait pas participé à l'organisation ou à l'assistance de l'élection primaire.

Compte tenu du fait que M. Wong a rapidement plaidé coupable, M. Li a demandé une réduction d'un tiers de sa peine, qui pourrait aller de trois ans à dix ans pour les participants actifs à la conspiration, mais à la perpétuité pour ceux qui sont considérés comme des "délinquants principaux".

"Il espère vivement qu'après toutes ces infractions, il pourra se débarrasser de son passé et se réformer après cette infraction particulière", a ajouté M. Li.

Assis dans un coin du box des accusés, Wong était séparé des autres prévenus par trois gardiens de prison. Avant le début de l'audience, il a salué ses amis et ses partisans d'un signe de tête.

Cette affaire marathon a suscité des critiques de la part de pays tels que l'Australie, la Grande-Bretagne et les États-Unis, qui estiment que les lois relatives à la sécurité nationale ont été utilisées pour restreindre les libertés garanties lorsque la Grande-Bretagne a rétrocédé le centre financier asiatique à la Chine en 1997.

Les gouvernements de la Chine et de Hong Kong affirment toutefois que la loi est nécessaire et qu'elle a apporté la stabilité.

Les audiences d'atténuation ont commencé un mois après que 14 militants ont été déclarés coupables, avec deux acquittements, en mai. Ils avaient plaidé non coupable. Wong et 30 autres personnes avaient plaidé coupable et quatre d'entre elles sont devenues des témoins de l'accusation.

Wong fait partie du troisième groupe de 45 condamnés qui plaident l'atténuation de leur peine. Il n'a pas écrit lui-même de lettre d'atténuation, mais sa mère, ses camarades de classe à l'église et ses anciens professeurs ont écrit en son nom.

Candidat ayant remporté le scrutin primaire non officiel, Wong n'a pas été autorisé à se présenter aux élections de 2020, que le gouvernement a reportées en raison de la pandémie de COVID-19.

Un résumé admis des faits, Wong a déclaré au forum électoral qu'il a fait du lobbying international, en Grande-Bretagne, aux États-Unis et aux Nations unies depuis 2016, pour des mesures telles que la loi américaine sur les droits de l'homme et la démocratie à Hong Kong adoptée en 2019.

Son avocat a déclaré que 2016 était bien avant la loi sur la sécurité nationale et que son appel à un tel soutien étranger n'était pas spécifique à la conspiration actuelle, faisant plutôt partie du mouvement démocratique plus large.

M. Wong et la plupart des militants se sont vu refuser la libération sous caution et ont été placés en détention provisoire pendant plus de trois ans, ce qui, selon les critiques, constitue une entorse aux traditions de la common law.