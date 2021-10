Le tribunal donne raison à Eurofins Viracor dans l'affaire de contrefaçon de brevet

Le tribunal de district du Delaware a statué que le brevet invoqué dans le cas de la contrefaçon de brevet par CareDx à l'encontre d'Eurofins Viracor est invalide. Eurofins Viracor se réjouit que le tribunal a validé ses arguments et rendu un jugement en sa faveur, face à cette contestation affectant les outils de diagnostic critiques de gestion du risque de rejet d'organe, fabriqués par la société.

Les offres d'Eurofins Viracor comprennent Viracor TRAC® Kidney dd-cfDNA, Viracor TRAC® Heart dd-cfDNA et Viracor TRAC® Lung dd-cfDNA. Au début de la semaine, dans le cadre d'une autre innovation destinée aux patients transplantés, la filiale d'Eurofins Viracor, Transplant Genomics, Inc. ("TGI"), a lancé OmniGraf™, qui associe le test de mesure des niveaux d'expression des gènes dans le sang, TruGraf®, au test ADN acellulaire effectué chez le donneur, Viracor TRAC®. Pour les personnes greffées des reins, OmniGraf™ Kidney représente le premier outil diagnostique combinant des données relatives à l'ADN acellulaire et d'expression des gènes. Une fois combiné à la technologie exclusive de TGI et à l'apprentissage machine, le test offre aux patients comme aux praticiens une évaluation précoce précise du rejet lors d'une greffe de rein.

OmniGraf™ est une marque commerciale de Transplant Genomics, Inc.

TruGraf® est une marque déposée de Transplant Genomics, Inc.

Viracor TRAC® est une marque déposée d'Eurofins Viracor, LLC

À propos de Viracor

Forte de plus de 30 années d'expertise spécialisée dans le domaine des maladies infectieuses, de l'immunologie et des tests allergiques destinés aux patients immunodéprimés et dans un état critique, Viracor Eurofins s'engage à fournir des résultats au corps médical, aux équipes de transplantation, aux laboratoires de référence et aux sociétés biopharmaceutiques plus rapidement, au moment où les besoins sont les plus grands. Eurofins Viracor est ravie de pouvoir fournir à ses clients des informations exploitables, sans jamais perdre de vue le lien entre les tests qu'elle réalise et les patients.

Eurofins Viracor est une filiale d'Eurofins Scientific (EUFI.PA), chef de file mondial des tests bioanalytiques, et l'un des leaders mondiaux des services génomiques. Pour en savoir plus, veuillez visiter https://www.eurofins.com/ et https://www.eurofins-viracor.com/.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter https://www.eurofins-viracor.com/clinical/:

À propos d’Eurofins – le leader mondial de la bioanalyse

Eurofins teste pour la vie. Comptant plus de 55 000 collaborateurs répartis sur un réseau de 900 laboratoires dans plus de 50 pays, les sociétés d'Eurofins proposent un portefeuille de plus de 200 000 méthodes d'analyse.

Les actions Eurofins sont cotées à Euronext Paris.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20211001005543/fr/