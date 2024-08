Le tribunal d'appel indien a ordonné vendredi l'arrêt de la procédure d'insolvabilité de la startup éducative Byju's, quelques jours après que celle-ci ait réglé un litige de 19 millions de dollars avec le conseil d'administration de l'équipe de cricket du pays.

L'ordonnance a permis aux parties de régler l'affaire et constitue un soulagement temporaire pour la startup, qui était autrefois la plus grande de l'Inde, mais qui a été récemment victime de départs de membres de la direction, de conflits avec les investisseurs et d'une évaluation en chute libre.