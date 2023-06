Kim West, une avocate américaine qui faisait partie de l'équipe qui a décroché une condamnation pour génocide contre l'ancien dirigeant des Serbes de Bosnie Radovan Karadzic, a été nommée procureure principale du tribunal des crimes de guerre du Kosovo, a annoncé ce dernier vendredi.

Elle succède à Jack Smith, qui a quitté le tribunal de La Haye après avoir été nommé l'année dernière avocat spécial chargé d'enquêter sur l'ancien président américain Donald Trump.

Au tribunal du Kosovo, Mme West supervisera le procès de l'ancien président Hashim Thaci, qui est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité depuis l'époque où il était l'un des dirigeants de la guérilla de 1998-1999 contre le pouvoir serbe.

Thaci nie les accusations portées contre lui. L'insurrection a finalement permis au Kosovo de devenir indépendant de la Serbie et a fait de lui un héros pour de nombreux compatriotes, dans son pays et à l'étranger.

Les Chambres spécialisées du Kosovo, qui siègent aux Pays-Bas et sont composées de juges et d'avocats internationaux, ont été créées en 2015 pour traiter les affaires relevant du droit kosovar et concernant d'anciens guérilleros de l'Armée de libération du Kosovo.

Le tribunal a été créé séparément du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), également basé à La Haye, qui a jugé et condamné principalement des responsables serbes pour des crimes de guerre commis lors des conflits en Croatie, en Bosnie et au Kosovo.