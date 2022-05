Zurich (awp) - Les montants du troisième pilier ont quasiment doublé l'an dernier. En tout, les actifs des caisses de pension suisses ont augmenté à environ 1200 milliards de francs suisses.

Le rendement net moyen de 8,0%, obtenu sur les marchés des capitaux sur le stock de capital épargné, a contribué à lui seul à hauteur de 85 milliards de francs suisses à la fortune des caisses de pension. Le troisième pilier a réalisé ainsi le deuxième meilleur résultat de l'histoire de la prévoyance professionnelle, selon le rapport de l'Asset Management Association Switzerland (AMAS) publié lundi.

"L'année de placement 2021, supérieure à la moyenne, a eu un effet très positif sur la situation financière des caisses de pension suisses", résume le document. Le troisième pilier retrouve ainsi les sommets de 2019 (95,5 milliards de francs suisses), après l'effondrement de 2020 (43,5 milliards).

Au cours des quinze dernières années, le rendement du stock de capital accumulé a entraîné une croissance annuelle de la fortune de 30 milliards de francs suisses en moyenne.

"Compte tenu de l'environnement des taux d'intérêt, on constate que les caisses de pension ont tendance à délaisser les obligations au profit des actions, de l'immobilier et d'autres placements à haut risque et à haut rendement au cours des dix dernières années", a expliqué l'AMAS.

ck/ib