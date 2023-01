Le trouble-fête Chris Hipkins fait face à une route difficile en tant que PM de la Nouvelle-Zélande

Surnommé "Chippy", l'ancien ministre du COVID est un proche allié de Jacinda Ardern, qui a choqué la nation la semaine dernière en annonçant qu'elle démissionnait.

M. Hipkins, 44 ans, qui a succédé à Mme Ardern à la tête du parti travailliste dimanche après qu'aucun autre candidat ne se soit manifesté, doit maintenant faire face à un test sévère dès son arrivée au pouvoir, le parti travailliste étant à la traîne de l'opposition dans les sondages d'opinion et le pays devant tomber en récession le trimestre prochain avant les élections générales du 14 octobre.

Souvent amené par Ardern lorsque d'autres collègues du cabinet se débattaient avec leurs portefeuilles, Hipkins s'est engagé à poursuivre son style de gouvernement tout en mettant sa propre empreinte sur la gestion du pays.

"C'est un moment doux-amer, évidemment : Je suis vraiment honoré d'assumer ce rôle, mais comme vous le savez, Jacinda est une très bonne amie à moi", a déclaré Hipkins mardi, lors d'un rassemblement de politiciens et d'anciens Maoris qui marquait la dernière apparition d'Ardern en tant que leader.

Élu pour la première fois au parlement en 2008, M. Hipkins est devenu un nom familier en dirigeant la réponse du gouvernement à la pandémie. Il a été nommé ministre de la santé en juillet 2020 avant de devenir ministre de la réponse COVID à la fin de l'année.

Dans le cadre de l'approche du COVID "go hard, go early" de Mme Ardern, la nation insulaire de 5 millions d'habitants a été parmi les premières à fermer les frontières.

Cette politique a été saluée dans le monde entier pour avoir préservé les Néo-Zélandais du virus pendant la première moitié de 2021, mais le public s'est lassé de la stratégie de tolérance zéro, qui comprenait un verrouillage à l'échelle nationale pour une seule infection.

Les critiques à l'égard de ces verrouillages stricts se sont multipliées lorsque les responsables ont eu du mal à contrôler une épidémie de Delta à partir d'août 2021. Hipkins a déclaré plus tard que les mesures de quarantaine auraient dû être réduites plus tôt.

UNE ERREUR BIZARRE

"J'ai fait face à des situations difficiles au cours des cinq dernières années et demie, ces deux dernières années en particulier", a déclaré Hipkins samedi. "Et, vous savez, je suis un être humain. Je fais des erreurs de temps utile. J'essaie d'assumer les erreurs que je fais."

Il n'a pas voulu s'étendre sur ses projets politiques.

Un sondage 1News-Kantar publié en décembre prévoyait que le soutien du Labour tomberait de 40% à 33% au début de l'année 2022. À ce rythme, le Labour ne pourrait pas former une majorité, même avec le partenaire de coalition traditionnel, le Parti vert, à 9 %. Le Parti national, parti d'opposition, a profité du déclin du Labour.

M. Hipkins est connu au Parlement pour son sens de l'humour - y compris sa capacité à rire de lui-même.

Voulant dire une fois aux Néo-Zélandais du COVID qu'ils devraient prendre de la distance socialement lorsqu'ils sortent pour se dégourdir les jambes, il a dit par erreur "écartez vos jambes". Après que ce faux pas soit devenu viral, il a été vu en train de boire dans un mug portant la fameuse phrase.

M. Hipkins, qui a grandi dans la vallée de Hutt, au nord de la capitale Wellington, a déclaré que ses "parents étaient issus de milieux relativement modestes et ont travaillé très dur pour leur offrir une bonne vie" à lui et à son frère.

"Mon engagement et ma politique consistent à m'assurer que nous offrons des opportunités à tous les Kiwis qui veulent travailler dur, pour qu'ils puissent travailler dur et avancer et offrir une meilleure vie à eux-mêmes et à leurs familles."

Hipkins est devenu ministre de la police à la mi-2022, au milieu d'une vague de criminalité. Il est également ministre de l'éducation et du service public, ainsi que leader de la Chambre.

Avant de rejoindre le Parlement, il a été conseiller principal de deux ministres de l'éducation et a travaillé au bureau de l'ancienne Première ministre Helen Clark.

Amateur de plein air et grand cycliste, M. Hipkins est connu pour se rendre à Wellington, la capitale, à vélo depuis son domicile situé dans une ville voisine.