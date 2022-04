Le tweet d'un poisson d'avril d'une compagnie aérienne thaïlandaise entraîne une plainte pour insulte royale auprès de la police.

La police décidera ultérieurement s'il y a lieu d'engager des poursuites pénales en vertu des lois strictes sur la "lèse-majesté" - qui rendent la diffamation de la monarchie passible d'une peine de 15 ans de prison - contre le personnel de la compagnie aérienne, une filiale de la compagnie vietnamienne Vietjet Aviation JSC.

Le compte officiel de Thai Vietjet a tweeté le 1er avril que la compagnie aérienne lançait une nouvelle liaison internationale entre la province thaïlandaise de Nan et Munich en Allemagne, ce qui a suscité la colère en ligne et des menaces de boycott parmi les ultra-royalistes.

Le tweet incriminé a été supprimé par la suite et la compagnie aérienne a présenté ses excuses le lendemain dans une déclaration indiquant que la direction n'était pas au courant du tweet qui annonçait une "liaison aérienne entre une province de Thaïlande et une ville d'Europe, ce qui a entraîné de nombreuses réactions du public".

Le tweet ne mentionnait pas le roi Vajiralongkorn, 69 ans, qui possède une maison en Allemagne où il passe du temps avec la Noble Consort Royale Sineenat Wongvajiraphakdi, qui est née dans la province de Nan.

Le roi a accordé à Sineenat le titre de consort royale peu après son couronnement en 2019. Il avait épousé plus tôt dans l'année un membre de son unité de garde du corps personnelle, qui est devenue la reine Suthida.

Au cours des dernières années, des manifestations menées par des étudiants ont vu certains militants critiquer ouvertement le roi pour le temps passé hors du pays, entre autres. Au moins 183 personnes ont été accusées d'insulter la monarchie depuis le début des protestations en 2020.

Le PDG de la compagnie aérienne, Woranate Laprabang, a répondu à l'indignation royaliste en ligne en déclarant que le personnel responsable avait été suspendu en attendant une enquête.

"Je tiens à m'excuser une fois de plus auprès du peuple thaïlandais pour cet incident", a déclaré Woranate.

Mais l'avocat et activiste Srisuwan Janya a déposé lundi une plainte à la police pour insulte royale et délits informatiques, affirmant dans une publication sur Facebook que le tweet "montrait une intention d'offenser" et que des excuses ne suffisaient pas.

Srisuwan est bien connu en Thaïlande comme un déposant prolifique de plaintes auprès de la police, ayant un jour déclaré au Bangkok Post qu'il avait compté plus de 1 000 dépôts, notamment pour fraude à la consommation, corruption et problèmes environnementaux. Reuters n'a pas pu déterminer combien de ses plaintes ont donné lieu à des poursuites.

Les lois thaïlandaises sur la lèse-majesté ont récemment fait l'objet de critiques de la part de certains activistes et politiciens de l'opposition - un geste audacieux dans un pays qui considère traditionnellement le roi comme semi-divin et au-dessus de toute critique.