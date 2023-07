Le sud de Taïwan a fermé jeudi les commerces et les écoles, tandis que les compagnies aériennes ont annulé des centaines de vols intérieurs en raison des alertes de glissements de terrain et d'inondations, alors que le typhon Doksuri a traversé l'île en route vers la Chine où il touchera terre plus tard dans la semaine.

À 8h30 (00h30 GMT), le typhon Doksuri, classé deuxième typhon le plus puissant par le bureau météorologique de Taïwan, se dirigeait vers le sud du détroit de Taïwan avec des vents maximums de 191 km (118 miles) par heure.

À un moment donné, Doksuri était un super typhon, mais il a perdu de sa force après s'être abattu sur le littoral du nord des Philippines mercredi, faisant sauter les berges des rivières et privant des milliers de personnes d'électricité.

Doksuri a tué cinq personnes aux Philippines, selon l'agence des catastrophes du pays.

Le bureau météorologique de Taïwan a émis des alertes au vent et à la pluie pour la partie sud de l'île, y compris pour la ville portuaire de Kaohsiung, où les commerces et les écoles ont été fermés et où des alertes aux glissements de terrain ont été émises.

Tous les vols intérieurs ont été suspendus à Taïwan, tandis qu'une poignée de vols internationaux ont été annulés. Les services ferroviaires entre le sud et l'est de Taïwan ont été interrompus.

Plus de 4 000 personnes ont été évacuées par précaution, principalement dans les régions montagneuses du sud et de l'est de Taïwan, où près de 0,7 mètre de pluie a été enregistré dans certaines zones et où l'on prévoit jusqu'à 1 mètre de pluie.

La tempête a coupé l'électricité dans plus de 15 700 foyers taïwanais, mais la majorité d'entre eux ont été rétablis depuis.

"Le typhon Doksuri ne doit pas être sous-estimé", a déclaré le maire de la ville de Kaohsiung, Chen Chi-mai, dans un message publié sur Facebook mercredi en fin de journée.

"La police et l'armée participeront à l'effort d'évacuation forcée si nécessaire", a-t-il ajouté, soulignant les menaces de pluies torrentielles dans les zones montagneuses.