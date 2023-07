Des vents violents et des pluies torrentielles se sont abattus sur le nord des Philippines lorsque le typhon Doksuri a touché terre mercredi, provoquant le débordement de rivières et privant des milliers de personnes d'électricité.

Les habitants des communautés côtières ont été évacués avant l'arrivée de la tempête, qui a soufflé des vents allant jusqu'à 175 kilomètres par heure et qui devrait continuer à se renforcer en poursuivant sa course vers Taïwan et la Chine.

"Nous sommes frappés ici", a déclaré à Reuters Manual Mamba, gouverneur de la province septentrionale de Cagayan, ajoutant qu'aucune victime n'avait été signalée jusqu'à présent.

Selon les garde-côtes philippins, plus de 4 000 passagers ont été bloqués dans différents ports du pays après la suspension des voyages en mer.

Des avis de tempête ont été lancés dans de nombreuses régions de l'île septentrionale de Luzon, qui abrite environ la moitié des 110 millions d'habitants des Philippines. Les autorités ont mis en garde contre les ondes de tempête, les glissements de terrain et les dommages causés aux infrastructures.

Doksuri, connu localement sous le nom d'Egay, est la cinquième tempête à frapper cette année le pays d'Asie du Sud-Est, qui est frappé en moyenne par 20 typhons chaque année. Les scientifiques ont prévenu que le réchauffement de la planète ne ferait que rendre les tempêtes plus humides, plus venteuses et plus violentes.

Qualifié de super typhon mardi, Doksuri s'est légèrement affaibli mercredi. Selon le bureau météorologique des Philippines, il devrait dépasser Taïwan et toucher terre dans la province chinoise de Fujian vendredi.