Le typhon Doksuri a fait au moins un mort en frappant le nord des Philippines avec des vents violents et de la pluie mercredi, provoquant le débordement de rivières et privant des milliers de personnes d'électricité.

Les habitants des communautés côtières ont été évacués avant le passage de la tempête, qui a soufflé des vents atteignant 175 kilomètres par heure et qui devrait continuer à se renforcer en poursuivant sa course vers Taïwan et la Chine dans le courant de la semaine.

"Nous sommes battus ici", a déclaré à Reuters Manual Mamba, gouverneur de la province septentrionale de Cagayan.

Au moins une personne s'est noyée dans la province de Rizal à la suite du typhon, a déclaré l'agence nationale des catastrophes.

Plus de 4 000 passagers ont été bloqués dans différents ports du pays après la suspension des voyages en mer, selon les garde-côtes philippins.

À 8 heures du matin (0000 GMT), le Bureau central de météorologie de Taïwan a déclaré que le centre du typhon était proche de l'équilibre et à l'arrêt au cours des trois dernières heures.

Les autorités ont toutefois émis des alertes terrestres pour plusieurs comtés et villes du sud de Taïwan, dont la grande ville portuaire de Kaohsiung. Le gouvernement central a mis en place un centre d'intervention d'urgence, et près de 50 vols intérieurs et quatre vols internationaux, ainsi que de nombreuses lignes de ferry, ont été annulés.

Les services ferroviaires entre l'est et le sud de Taïwan seront suspendus à partir de mercredi soir.

Plus de 300 personnes ont été évacuées dans le sud et l'est de Taïwan par mesure de précaution, car Doksuri devrait y apporter jusqu'à 1 mètre de précipitations.

Le Centre météorologique national de Chine a fait passer son alerte au typhon de l'orange au rouge à partir de 10 heures (0200 GMT), ce qui correspond à l'avis le plus élevé parmi les quatre niveaux du système d'alerte à code de couleur.

Doksuri devrait se déplacer vers le nord-ouest à une vitesse de 10-15 km/h et entrer dans la partie nord-est de la mer de Chine méridionale à partir de mercredi soir jusqu'à jeudi matin, a déclaré l'Administration météorologique centrale de Chine.

Il passera devant le sud de Taïwan jeudi et devrait toucher terre le long des côtes des provinces centrales de Fujian et de l'est de Guangdong vendredi matin, selon les prévisions des météorologues chinois.

Selon le Guangzhou Daily, il pourrait s'agir du typhon le plus puissant ayant touché terre ou sérieusement affecté l'est de la province de Guangdong au cours des dix dernières années.

La Chine a relevé son niveau d'intervention d'urgence du niveau III au niveau II et l'administration météorologique centrale a exhorté la population à faire le plein de nourriture, de produits de première nécessité et de bougies par mesure de précaution.

Une réponse d'urgence de niveau II signifie qu'un typhon à venir pourrait gravement affecter le pays, selon le plan national d'urgence du Conseil d'État pour la lutte contre les inondations et la sécheresse.

Doksuri serait le deuxième typhon à toucher terre en Chine en moins de deux semaines, après Talim qui a frappé la province de Guangdong dans la soirée du 17 juillet.