Des milliers de personnes ont évacué leur domicile alors que le typhon Haikui a touché terre dans la province chinoise du Fujian (sud-est) tôt ce mardi, après avoir frappé Taïwan au cours des deux derniers jours.

Environ 114 400 personnes ont été évacuées des zones à risque alors que le typhon arrivait avec une vitesse de vent maximale de 20 mètres (66 pieds) par seconde.

Les écoles de la ville de Fuzhou ont été suspendues et l'observatoire de la ville a émis une alerte aux fortes pluies. Les écoles de Xiamen, Quanzhou et Putian ont également été fermées.

De nombreux vols ont été annulés dans les deux aéroports de Fuzhou et de Quanzhou, les sites touristiques et les parcs ont été fermés, et les transports portuaires, côtiers et fluviaux ont été suspendus, ont rapporté les médias d'État.

Le typhon a perdu de sa force et s'est transformé en tempête tropicale après avoir touché terre vers 5 heures du matin (21 heures GMT lundi), a indiqué le prévisionniste national. Selon les dernières informations, il se déplaçait dans le sud de la province de Guangdong et les prévisionnistes s'attendent à ce qu'il continue à s'affaiblir.