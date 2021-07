Le typhon In-fa s'abat sur l'Est de la Chine après des inondations meurtrières

PÉKIN, 25 juillet (Reuters) - L'Est de la Chine a été balayée dimanche par le typhon In-fa alors que les autorités avaient interrompu le trafic aérien vers Shanghai et certaines régions côtières orientales et ordonné la fermeture des commerces et des lignes de métro.

Le typhon a touché à 12h30 (04h30 GMT) le district de Putuo dans la ville de Zhoushan, un important port de la province du Zhejiang sur la côte est de la Chine, a rapporté la chaîne de télévision publique CCTV, citant l'Administration météorologique du pays.

Ce typhon s'est abattu sur la Chine alors que le centre du pays est toujours sous le choc des inondations record de la semaine dernière qui ont fait au moins 58 morts, provoqué des coupures de courant et entraîné l'évacuation de plus d'un million de personnes.

"Nous ferons tout notre possible pour assurer la sécurité des personnes et des biens (...) avec pour objectif aucun décès, un nombre réduit de blessés et de pertes économiques", a déclaré Yuan Jiajun, secrétaire du Parti communiste dans la province du Zhejiang, en amont de l'arrivée du typhon In-fa, selon les médias officiels.

D'après les services météorologiques, le typhon se déplace à une vitesse de 15 km/heure, avec une vitesse du vent atteignant 38 mètres par seconde, ce qui équivaut selon les calculs de Reuters à environ 137 km/h.

Il devait se diriger vers le nord, le long de la côte du Zhejiang vers midi, passant sur Shanghai, avant d'atteindre dans la soirée la province du Jiangsu, dans le nord-est.

A Shanghai, où vivent environ 26 millions personnes, et Hangzhou, dans le sud, les vols au départ et à l'arrivée ont été annulés depuis samedi. Le trafic maritime dans la région a également été interrompu.

Samedi, les autorités ont prévenu que le trafic du métro à Shanghai tournerait au ralenti, tandis qu'à Hangzhou des rames devaient être suspendues.

Le parc d'attraction Disneyland de Shanghai est également fermé ce dimanche et lundi. (Reportage Dominique Patton et Sophie Yu, version française Camille Raynaud et Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)