Le sud du Japon a été frappé mercredi par les fortes pluies du typhon Khanun, tandis qu'une autre tempête s'approchait de l'est pour menacer Tokyo, au moment où des milliers de personnes s'apprêtent à voyager pendant la haute saison des vacances d'été.

Khanun pourrait toucher terre jeudi sur l'île principale de Kyushu (sud-ouest), à quelque 858 km de Tokyo, mais certaines zones de la région ont déjà été inondées par des précipitations équivalentes à un mois entier au cours de la semaine écoulée, a déclaré l'Agence météorologique japonaise (JMA).

La tempête se trouve actuellement dans la mer au sud de Kyushu après avoir fait des ravages dans le sud-ouest de la région d'Okinawa.

Elle maintient sa force et se déplace à une vitesse inhabituellement lente de 10 km/h, ce qui signifie que le vent et la pluie vont durer plus longtemps.

La JMA a émis des alertes de fortes pluies et de vents violents pour de nombreuses régions du sud et de l'ouest du Japon. L'opérateur ferroviaire West Japan Railway Co a également suspendu une partie de son service de train à grande vitesse Shinkansen à Kyushu.

Une deuxième tempête, Lan, s'est formée dans l'océan Pacifique au sud du Japon et devrait se renforcer en se dirigeant vers le nord, ce qui pourrait affecter Tokyo en début de semaine prochaine, a indiqué l'Agence japonaise de météorologie.

Les deux tempêtes arrivent au début de l'Obon, la période de vacances d'été où de nombreux Japonais quittent les grandes villes pour se rendre dans leurs villes ancestrales.