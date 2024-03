L'Alliance démocratique (AD), parti de droite portugais qui a remporté les élections de dimanche avec une faible marge, espère que les réductions d'impôts et les augmentations de salaires qu'elle propose seront impossibles à rejeter par le parti d'extrême droite Chega, ce qui lui permettrait de gouverner sans passer d'accord avec les populistes.

Chega a quadruplé le nombre de ses sièges parlementaires pour atteindre 48, arrivant en troisième position après l'AD et les socialistes sortants.

Le leader de Chega, Andre Ventura, a déclaré que le résultat signifiait que le Portugal souhaitait que son parti fasse partie d'un gouvernement AD, mais l'alliance de centre-droit a fermement rejeté tout accord formel avec Chega pour gouverner.

"Ce dont nous voulons discuter, c'est des 1,1 million de citoyens qui ont voté pour Chega... Mettons en œuvre des politiques pour regagner la confiance de ces 1,1 million de Portugais mécontents", a déclaré Miguel Pinto Luz, vice-président du parti social-démocrate (PSD) qui dirige l'AD, au journal Publico.

Il a déclaré que des politiques telles que la réduction de l'impôt sur le revenu, l'augmentation des pensions et des salaires de la police et des enseignants seraient présentées à tous les partis d'opposition, y compris à Chega, pour qu'ils les examinent et voient s'ils auront le courage de décevoir leurs électeurs et de les rejeter.

M. Ventura a déclaré en début de semaine que l'AD "ne peut pas nous demander la stabilité en nous piétinant" et a averti qu'il ne soutiendrait pas le budget 2025 s'il n'y avait pas de négociations, et qu'un effondrement du gouvernement serait de la responsabilité de l'AD.

Par le passé, l'absence d'approbation d'un budget a toujours entraîné l'organisation d'élections anticipées.

Interrogé sur les remarques de M. Ventura, le secrétaire général du PSD, Hugo Soares, a déclaré à Reuters mercredi que la position du parti restait inchangée après avoir dit "un million de fois" qu'il n'y aurait pas d'accord parlementaire avec M. Chega.

Si les socialistes et Chega devaient s'allier pour renverser l'AD, ce qui porterait atteinte à leur réputation, "ce serait un problème pour les Portugais qui ne veulent pas d'élections tous les six mois", a-t-il ajouté.

Le Portugal a connu deux élections anticipées au cours des deux dernières années.

Tout au long de la campagne électorale, le leader du PSD et de l'AD, Luis Montenegro, a déclaré que ses priorités immédiates en tant que premier ministre seraient un plan d'urgence pour améliorer les services de santé et qu'il chercherait à répondre aux demandes des policiers et des enseignants.

Filipe Garcia, directeur de la société de conseil Informacao de Mercados Financeiros, a déclaré qu'un excédent budgétaire d'environ 1 % en 2023, dont l'AD hériterait des socialistes, devrait lui permettre de mettre en œuvre progressivement ces mesures, sans sacrifier sa capacité à gouverner ou à peser sur les finances publiques.

Marina Costa Lobo, directrice de l'Institut des sciences sociales, a averti que les accords au coup par coup ne garantissaient pas la stabilité et qu'il était difficile de prédire le comportement de M. Chega. (Reportage de Catarina Demony et Sergio Goncalves ; Reportage complémentaire de Patricia Rua ; Rédaction Aislinn Laing, Andrei Khalip et Bill Berkrot)