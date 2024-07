Le prochain premier ministre britannique, Keir Starmer, a passé la campagne électorale à accuser les conservateurs de Rishi Sunak de "14 années d'échec économique", mais il n'a pas de solution miracle évidente pour sortir le pays de l'ornière de la croissance lente.

Le niveau de vie a stagné depuis l'arrivée au pouvoir des conservateurs en 2010 et la reprise de l'économie britannique après la pandémie de grippe aviaire a été la plus faible des grandes nations riches après l'Allemagne.

M. Starmer sera contraint d'utiliser l'énorme majorité dont dispose le parti travailliste au Parlement pour mettre fin au sentiment de déclin, qui se manifeste par des services publics défaillants, des finances personnelles affectées par l'inflation, une pénurie de logements et de faibles investissements de la part des entreprises.

Mais avec une dette publique qui frôle les 100 % du produit intérieur brut et des impôts qui n'ont jamais été aussi élevés depuis l'après-guerre, M. Starmer insiste sur le fait que le redressement prendra du temps.

"Nous allons devoir prendre des mesures très strictes pour faire avancer le pays", a-t-il déclaré aux électeurs quelques jours avant l'élection. "Il n'y a pas de baguette magique.

Contrairement à ce qui s'est passé en 1997, lorsque les travaillistes de Tony Blair ont chassé les conservateurs avec une croissance économique de près de 5 % cette année-là, M. Starmer pourrait avoir du mal à faire en sorte que la croissance annuelle britannique dépasse les 2 % dans un avenir proche, à l'instar d'une grande partie de l'Europe qui est en perte de vitesse.

L'économie britannique devrait croître de moins de 1 % cette année.

La crise financière mondiale de 2007-2008, qui a frappé la Grande-Bretagne de plein fouet, les réductions des dépenses publiques dans de nombreux domaines et les chocs du Brexit, du COVID et de la flambée des prix de l'énergie se sont combinés pour peser sur la sixième économie mondiale.

Toutefois, M. Starmer et Rachel Reeves, la ministre des finances qu'il choisira probablement, affirment qu'ils n'emprunteront pas à tour de bras pour financer la croissance, le souvenir de la déroute du marché obligataire de 2022 sous l'ancien premier ministre conservateur Liz Truss étant encore frais dans les mémoires.

Ils ont également promis de ne pas augmenter les impôts, ce qui laisse au nouveau gouvernement peu de marge dans le budget.

"L'héritage fiscal sera difficile et il y a beaucoup de défis à relever", a déclaré Lizzy Galbraith, économiste politique au sein de la société d'investissement abrdn.

Contrairement à ce qui s'est passé en 1997, lorsque les travaillistes ont stupéfié les marchés financiers en accordant l'indépendance opérationnelle à la Banque d'Angleterre, la première mesure de politique économique du nouveau gouvernement devrait être discrète.

Il prévoit de réformer rapidement le système archaïque de planification britannique afin d'accélérer les investissements dans la construction de logements et d'infrastructures, dans le cadre d'un plan visant à améliorer la faible productivité du pays, à soutenir la croissance et à générer davantage de recettes fiscales pour investir dans la santé et dans d'autres services publics mis à rude épreuve.

Les conservateurs se sont montrés réticents à l'idée de contrarier leurs principaux partisans dans les zones suburbaines, où une grande partie de l'augmentation de la construction résidentielle est susceptible de se produire.

M. Starmer promet de faire preuve d'une grande fermeté pour éliminer les obstacles à la croissance, mais le défi sera de taille.

"Nous avons déjà vu un gouvernement promettre une réforme de l'urbanisme qui a été édulcorée au cours de son mandat", a déclaré Galbraith chez abrdn.

Jack Paris, directeur général d'InfraRed, un gestionnaire international d'actifs d'infrastructure, s'attend à ce que les travaillistes se tournent davantage vers les investissements privés pour l'énergie verte et accélèrent les projets de transport.

"Le nouveau gouvernement britannique devrait apporter plus de clarté et de visibilité aux investisseurs avec une stratégie d'infrastructure à long terme représentant un catalyseur pour que le Royaume-Uni redevienne l'une des destinations les plus attrayantes pour les investisseurs à long terme", a-t-il déclaré.

BRETAGNE EN DÉCROCHAGE

Sur la liste des tâches de M. Starmer figure également l'inversion de la tendance post-pandémique à l'abandon du marché du travail pour cause de maladie, ce que d'autres économies riches ont déjà fait.

Le Boston Consulting Group et la NHS Confederation, qui représente une grande partie des services de santé, estiment que le retour sur le marché du travail des trois quarts des personnes qui ont quitté le marché du travail depuis 2020 pourrait accroître les recettes fiscales de 57 milliards de livres au total au cours des cinq prochaines années.

À titre de comparaison, la Grande-Bretagne dépense environ 11 milliards de livres par an pour faire fonctionner son système judiciaire.

Le plan de croissance de M. Starmer prévoit également d'abaisser certaines barrières commerciales avec l'Union européenne. Mais il a exclu une refonte majeure de l'accord de Brexit de la Grande-Bretagne.

Selon les économistes, il est peu probable que les politiques menées jusqu'à présent par les travaillistes fassent une grande différence, et encore moins qu'elles permettent d'atteindre l'objectif de M. Starmer, qui est de faire de la Grande-Bretagne le leader du Groupe des Sept en matière de croissance économique durable, ce qu'elle a à peine réussi à faire depuis la Seconde Guerre mondiale.

L'augmentation des investissements publics serait favorable à la croissance, mais les promesses du parti travailliste de réduire l'immigration pourraient avoir l'effet inverse.

Les analystes de Goldman Sachs estiment que les réformes du parti travailliste ne stimuleront la croissance économique du Royaume-Uni en 2025 et 2026 que de 0,1 point de pourcentage par an.

Les économistes interrogés par Reuters le mois dernier s'attendaient à ce que l'économie croisse de 1,2 % en 2025 et de 1,4 % en 2026, soit moins de la moitié du rythme enregistré au cours des dix années précédant 2007.

Mais d'une certaine manière, le parti travailliste hérite d'une économie qui prend un tournant, ce que M. Sunak a tenté en vain de faire comprendre aux électeurs.

Après une récession en 2023, une reprise est en cours et l'inflation élevée a maintenant diminué, ce qui permet à la Banque d'Angleterre de commencer à réduire les taux d'intérêt dès le mois prochain. La confiance des entreprises et des consommateurs est en hausse.

M. Starmer affirme - et de nombreux chefs d'entreprise sont d'accord - que la stabilité politique contribuera à attirer les investissements en Grande-Bretagne, après huit années turbulentes au cours desquelles le pays a été dirigé par cinq Premiers ministres conservateurs différents.

Face à la montée du populisme en France et aux États-Unis, les investisseurs sont d'ores et déjà sensibles au profil de risque moins élevé du Royaume-Uni.

Laura Foll, gestionnaire de portefeuille chez Janus Henderson Investors, a établi un lien entre la récente surperformance des actions britanniques et ce changement de perception. "Relativement, le Royaume-Uni, d'un point de vue politique, semble en bien meilleure posture", a-t-elle déclaré.