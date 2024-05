Le vainqueur des élections britanniques de cette année doit supprimer les règles budgétaires qui freinent la croissance économique et ne peuvent être respectées sans augmenter les impôts, a déclaré jeudi un groupe de réflexion de premier plan.

Le premier ministre Rishi Sunak et son ministre des finances Jeremy Hunt suivent un objectif qu'ils se sont imposé, à savoir la réduction de la dette publique en pourcentage du produit intérieur brut d'ici 2028-29.

Le parti travailliste de l'opposition, qui est largement en tête dans les sondages d'opinion, affirme qu'il maintiendra cette règle afin de démontrer son emprise sur les finances publiques.

Cependant, l'Institut national de recherche économique et sociale a déclaré que cet objectif limitait les investissements publics qui sont essentiels pour la croissance à long terme et pour résoudre les problèmes d'inégalité.

Stephen Millard, directeur adjoint du NIESR, a déclaré que la croissance économique risquait de rester bloquée à environ 1 % par an.

Il serait donc difficile pour la Grande-Bretagne d'investir dans les infrastructures et dans la transition nette zéro - et d'augmenter les dépenses pour les services publics mis à rude épreuve - sans augmenter les impôts ou assouplir les règles fiscales, a-t-il déclaré.

Selon les projections du NIESR, la dette du secteur public, y compris les obligations détenues par la Banque d'Angleterre, devrait continuer à augmenter et atteindre 102,2 % du PIB dans cinq ans.

"Ce sont les objectifs qui obligent les gouvernements à freiner l'économie", a déclaré M. Millard. "Mais bien sûr, vous ne pouvez pas vous contenter de dépenser, dépenser et dépenser. Vous devez justifier pourquoi vous le faites et vous devez montrer que l'argent reviendra au bout du compte".

Selon M. Millard, les marchés financiers ne rechigneraient pas si les futurs ministres des finances britanniques justifiaient bien le recours à l'emprunt pour financer la croissance future.

Le marché obligataire britannique s'est effondré en 2022 en raison des plans de réduction d'impôts radicaux annoncés pendant le bref mandat de l'ancien Premier ministre Liz Truss.

Le NIESR a déclaré que les réductions d'impôts devraient viser plus étroitement les ménages à faible revenu, après que les ménages plus riches ont également bénéficié d'une aide pour compenser la hausse des prix de l'énergie en 2022 et de réductions des cotisations de sécurité sociale.

Le NIESR a déclaré que l'économie britannique connaîtrait une croissance de 0,8 % en 2024, soit une légère baisse par rapport à la prévision précédente de 0,9 % faite en février.

La Banque d'Angleterre devrait commencer à réduire ses taux d'intérêt en août, avec une seule réduction supplémentaire probable en 2024 et deux autres en 2025, car la banque centrale agit avec prudence face aux risques d'inflation, a déclaré le groupe de réflexion. (Rédaction : William Schomberg ; édition : Toby Chopra)