Le variant Omicron entraîne d'importantes répercussions sur la reprise économique au Canada

OTTAWA, 19 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conference Board du Canada a publié ses perspectives économiques sur deux ans, qui prévoient une augmentation de 3,9 % du produit intérieur brut (PIB) réel en 2022, une baisse par rapport aux 4,4 % annoncés dans ses prévisions de l’automne, alors que la pleine ampleur des effets de la flambée des cas d’Omicron sur l'économie canadienne se fait sentir.



« La vague la plus contagieuse de la pandémie à ce jour a des effets importants sur la reprise économique au Canada », a déclaré Pedro Antunes, économiste en chef du Conference Board du Canada. L’économie devrait retrouver son potentiel de production au début de 2023, mais le vieillissement de la population et les investissements commerciaux anémiques ralentiront fortement la croissance ».

Le Conference Board du Canada estime que les perturbations économiques causées par les niveaux élevés d’inflation et les problèmes dans les chaînes d’approvisionnement commenceront à se résorber cette année, notamment grâce au retour à la normale des flux commerciaux et à la mise en place de mesures plus audacieuses par les banques centrales, qui interviendront en augmentant les taux. Nous prévoyons que la Banque du Canada procédera à sa première hausse des taux d’intérêt en avril 2022, suivie de hausses supplémentaires de 25 points de base en juin et en septembre. L’inflation et Omicron pourraient avoir pour effet d’accélérer ou de ralentir nos prévisions de hausses des taux d’intérêt.

À l’échelle mondiale, les répercussions de la pandémie sont similaires à celles que l’on observe au Canada. Le Conference Board du Canada prévoit une croissance du PIB mondial de 4,2 % en 2022 et de 2,8 % en 2023. Les problèmes dans les chaînes d’approvisionnement persisteront dans la première partie de 2022, mais ils devraient s’atténuer lentement, ce qui permettra aux entreprises d'obtenir plus facilement les intrants nécessaires à la production.

Au-delà des frontières canadiennes, le Conference Board du Canada s’attend à ce que les États-Unis et la Chine stimulent la croissance mondiale. La croissance, qui a connu de solides rebonds l'an dernier, devrait atteindre 4,4 % aux États-Unis en 2022, contre 5,1 % en Chine. Malgré la forte croissance économique aux États-Unis, quelques indicateurs économiques ont assombri le tableau, notamment la hausse marquée de l’inflation due à une combinaison de problèmes liés à l'offre et à la demande. Cependant, chaque nouvelle vague du virus a été moins néfaste pour l’économie que la précédente, et nous pensons que cela sera également vrai pour Omicron. Par conséquent, nous prévoyons que 2022 sera une autre bonne année pour l’économie, avec une croissance du PIB réel de 4,4 %, suivie d’une croissance de 2,6 % en 2023.

Les abonnés peuvent accéder aux prévisions complètes ici. Les médias doivent communiquer avec media@conferenceboard.ca pour y avoir accès.

À propos du Conference Board du Canada :

Le Conference Board du Canada est l’organisme de recherche appliquée indépendant le plus en vue du Canada. Notre mission consiste à inspirer les dirigeants et à leur donner les outils nécessaires afin de bâtir un meilleur avenir pour tous les Canadiens et les Canadiennes grâce à nos prestigieuses recherches et à nos relations uniques. Suivez le Conference Board du Canada sur Twitter @ConfBoardofCda.

Personne-ressource pour les médias :

Le Conference Board du Canada

media@conferenceboard.ca / 613-526-3090 poste 224