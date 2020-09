Le véhicule de private equity de Mirabaud AM entre au capital du groupe Alain Ducasse 0 30/09/2020 | 14:29 Envoyer par e-mail :

" Internationalisation de l'activité, digitalisation du modèle économique et intégration des critères de responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) tout au long de la chaîne de valeur sont au cœur des objectifs définis par les deux nouveaux partenaires ", a expliqué Mirabaud AM.



" La Maison Ducasse Paris est l'un des joyaux du savoir-faire français en matière d'art de vivre. Inspirée par un grand entrepreneur et un grand chef, elle peut devenir une référence mondiale dans les produits manufacturés de l'alimentation naturelle et premium, segment où la France entend exceller ", a commenté Renaud Dutreil, responsable du pôle private equity chez Mirabaud Asset Management.





Mirabaud Asset Management annonce que son fonds Mirabaud Patrimoine Vivant fait son entrée au capital du groupe Alain Ducasse. Un accord stratégique fait ainsi de Mirabaud Patrimoine Vivant un actionnaire de référence du groupe Ducasse, aux côtés du chef étoilé Alain Ducasse qui reste l'actionnaire majoritaire de l'entreprise.