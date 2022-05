Le vent tourne alors que les banques canadiennes se préparent à une baisse des bénéfices au T2

La flambée de l'inflation et la liquidation du marché boursier devraient exercer une certaine pression sur les bénéfices, selon les investisseurs, tandis que le ralentissement du marché immobilier canadien devrait peser davantage sur le principal moteur de croissance des banques au cours du second semestre.

La Banque de Nouvelle-Écosse et la Banque de Montréal publieront mercredi leurs résultats pour les trois mois jusqu'en avril, donnant ainsi le coup d'envoi de la saison des rapports pour les plus grands créanciers du Canada.

Les six grandes banques - qui comprennent également la Banque Royale du Canada, la Banque Toronto-Dominion, la Banque Canadienne Impériale de Commerce et la Banque Nationale du Canada - devraient annoncer des résultats peu différents de ceux de l'an dernier.

Si les taux d'intérêt historiquement bas pendant la pandémie de coronavirus ont pesé sur les marges d'intérêt nettes, ils ont stimulé la demande de prêts hypothécaires. La vigueur des marchés boursiers et de l'activité des transactions, quant à elle, a alimenté les divisions des marchés des capitaux et de la gestion de patrimoine. Les programmes de relance du gouvernement ont maintenu les pertes sur prêts à un faible niveau.

Mais le vent tourne.

"Vous avez une combinaison de marchés boursiers en baisse et de taux d'intérêt en hausse", ce qui aurait pesé sur les actifs sous gestion, l'activité des services bancaires d'investissement ayant également ralenti "considérablement" par rapport à l'année dernière, a déclaré Steve Belisle, gestionnaire de portefeuille à Gestion des placements Manuvie.

Un marché du travail serré constitue un autre défi. Les analystes de la Financière Banque Nationale (FBN) ont averti dans une note cette semaine que les banques pourraient avoir du mal à maintenir la croissance de leurs dépenses, à l'exclusion de la rémunération variable, dans la fourchette basse à un chiffre qu'elles ont ciblée, compte tenu des récentes annonces de hausses de salaires et de primes.

Bien que les banques et autres institutions financières bénéficient généralement de marges de prêt plus élevées résultant de la hausse des taux d'intérêt, l'indice des actions bancaires a perdu 9 % depuis la première hausse de taux de la Banque du Canada en mars, comparativement à la baisse de 3,9 % de l'indice de référence plus large.

"Dans un environnement normal, nous considérerions une telle sous-performance comme une formidable opportunité d'achat", ont déclaré les analystes de la FBN. Toutefois, des facteurs tels que le potentiel de croissance plus lent des actifs et la possibilité d'une récession l'emportent sur les avantages de l'expansion des marges résultant de la hausse des taux, ont-ils ajouté.

Les investisseurs disent également que le deuxième trimestre pourrait apporter des libérations de réserves pour pertes de crédit plus faibles ou même le retour de provisions plus élevées en réponse aux risques croissants pour les banques canadiennes.

Une grande partie de l'augmentation des marges résultant des 75 points de base de hausse des taux d'intérêt au cours du trimestre se produira au cours du deuxième semestre de l'année et plus tard, au fur et à mesure que les prêts hypothécaires seront renouvelés, selon M. Belisle.

Les inquiétudes concernant l'ampleur du ralentissement du marché immobilier canadien et son impact sur les banques ajoutent également aux préoccupations, a déclaré Greg Taylor, directeur des investissements chez Purpose Investments.

L'augmentation des vents contraires soulève des questions quant à savoir si les rachats d'actions et les augmentations de dividendes se poursuivront au même rythme que le trimestre précédent, a déclaré Taylor.

"Les banques étant l'un des secteurs les plus proches du consommateur, il y a le risque qu'elles commencent à voir quelques trébuchements", a-t-il dit.