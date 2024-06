Une cour d'appel américaine a relancé mardi une action collective antitrust de 411 millions de dollars accusant le système de santé californien Sutter Health d'avoir eu un comportement anticoncurrentiel qui a fait augmenter artificiellement les primes d'assurance, en annulant un verdict défavorable aux plaignants et en ordonnant un nouveau procès.

La cour d'appel du 9e circuit des États-Unis a estimé que le jury de San Francisco, qui avait rendu un verdict en faveur de Sutter en mars 2022, avait reçu des instructions inappropriées et n'avait pas pu prendre connaissance des éléments de preuve pertinents.

Matthew Cantor, l'un des avocats des plaignants, a déclaré que ses clients n'avaient pas eu "l'occasion complète et équitable" de faire entendre leurs revendications par un jury, et qu'il attendait avec impatience le nouveau procès.

"Nous sommes d'accord sur le fait qu'il y a eu des erreurs d'instruction et de preuve au cours du procès", a déclaré M. Cantor.

"Sutter Health est déçue par la décision rendue aujourd'hui par la cour d'appel et n'a pas violé les lois antitrust. Sutter Health a l'intention de poursuivre toutes les voies pour renverser cette décision erronée", a déclaré un porte-parole de Sutter Health.

L'affaire a été portée devant les tribunaux par des particuliers et des employeurs qui accusaient le système de santé de forcer les plans de santé à accepter des contrats qui les empêchaient d'orienter les patients vers des hôpitaux moins coûteux qui n'appartenaient pas à Sutter.

Ils ont intenté un procès au nom d'un groupe d'environ trois millions de personnes et de petites entreprises qui, selon les avocats des plaignants, ont payé des primes plus élevées pour des polices d'assurance maladie d'assureurs tels qu'Anthem Blue Cross, Aetna et United Healthcare entre 2011 et 2020 en raison de la conduite de Sutter.

La juge Lucy Koh a écrit mardi au nom de la majorité que le juge de première instance avait à tort écarté du procès toutes les preuves antérieures à 2006, y compris les documents internes de Sutter qui auraient pu aider les plaignants à prouver que l'entreprise poursuivait une stratégie anticoncurrentielle.

Même si ces éléments de preuve étaient antérieurs à la conduite spécifique en cause dans l'affaire, ils "étaient essentiels pour prouver ces allégations spécifiques et, partant, la théorie de l'affaire des plaignants dans son ensemble", a-t-elle écrit.

Le juge Patrick Bumatay, dissident, a déclaré que les tribunaux de district avaient le pouvoir discrétionnaire de fixer des "limites raisonnables" aux éléments de preuve et que les cours d'appel devaient généralement s'y conformer.

"Après tout, les procès ne peuvent pas durer éternellement et les jurés ne peuvent pas toujours traiter 5, 10 ou 20 ans de preuves", a-t-il écrit.

La société à but non lucratif Sutter, qui gère plus de deux douzaines d'hôpitaux et de cliniques dans le nord de la Californie, a enregistré l'an dernier un chiffre d'affaires d'environ 15,8 milliards de dollars.

L'affaire est Sidibe v. Sutter Health, U.S. District Court for the Northern District of California, No. 3:12-cv-04854-LB.

Pour les plaignants : Matthew Cantor de Constantine Cannon

Pour Sutter : Craig Stewart de Jones Day

