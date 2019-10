Bourse de Paris : Le verre à moitié plein

Les signaux économiques contradictoires ont beau se multiplier, les investisseurs ont clairement pris le parti du verre à moitié plein. La révision en baisse des prévisions macroéconomiques du FMI ou l'absence de véritable avancée commerciale entre les Etats-Unis et la Chine n'ont pas pesé bien lourd dans la balance hier face aux résultats rassurants des entreprises américaines et à une vague d'optimisme sur l'issue du Brexit.

Mais tout cela reste très fragile, les titres de la nuit le prouvent : la belle amitié de façade sino-américaine est une énième fois mise à mal après que la Chambre des représentants US a voté un texte soutenant le mouvement anti-establishment à Hong Kong. Pékin a déjà menacé de réagir. A Londres, les Unionistes irlandais ont gâché l'enthousiasme ambiant en estimant qu'il reste du chemin à parcourir avant un accord. Ces retours de manivelle ont rendu les investisseurs un peu plus nerveux ce matin, expliquant un ancrage des indicateurs avancés dans le rouge au lever du jour. Les indicateurs avancés ont toutefois renoué avec l'équilibre après de nouveaux signaux positifs en provenance des négociations UE/UK.

Les publications d'entreprises vont continuer à rythmer la séance avec de nouveaux poids lourds financiers américains (Bank of America, US Bancorp, PNC Financial, Bank of New York Mellon…), le champion européen des machines de production de semiconducteurs ASML ou les britanniques Segro et Asos. En France, Mercialys, HighCo et La Française de l'Energie sont sur les tablettes. Post-clôture américaine, c'est le géant International Business Machines qui donnera le ton pour les technologiques.

Les temps forts économiques du jour

De l'inflation au programme, au Royaume-Uni (10h30), dans la zone euro (11h00) et au Canada (14h00). La balance commerciale européenne (11h00) et les ventes de détail américaines (14h30) seront aussi de la partie, comme les stocks des entreprises et l'indice du marché immobilier aux Etats-Unis (16h30). La Fed publiera son dernier Livre Beige à 20h00. N'oublions pas, durant la journée, des allocutions de banquiers centraux, notamment James Bullard et Charles Evans (Fed), Mark Carney (BoE) et Jens Weidmann (BCE).

C'est le calme plat sur la paire euro dollar ce matin, à 1,1031 USD pour 1 EUR, et sur l'once d'or, à 1483 USD. Pas beaucoup de variations non plus sur le pétrole avec un Brent à 58,90 USD et un WTI à 52,94 USD. Le Bitcoin a reculé hier jusqu'à 8172 USD. Le T-Bond affiche un rendement de 1,741 % sur 10 ans.

Les principaux changements de recommandations

Beiersdorf : Berenberg reprend le suivi à la vente en visant 97 EUR.

CaixaBank : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 2,60 EUR.

Covivio : Société Générale passe de conserver à acheter en visant 110 EUR.

Encavis : Berenberg passe d'acheter à conserver avec un objectif relevé de 7,70 à 8,90 EUR.

Engie : Credit Suisse démarre le suivi à neutre en visant 15,30 EUR.

Go-Ahead : HSBC passe de conserver à achat en visant 2400 GBp.

Hugo Boss : LBBW passe d'acheter à conserver en visant 40 EUR.

Immofinanz : Société Générale passe de conserver à vendre en visant 23 EUR.

K+S: Berenberg reste à conserver avec un objectif réduit de 17 à 14 EUR.

Klépierre : RBC démarre le suivi à surperformance en visant 41 EUR.

L'Oréal : Berenberg reprend le suivi à conserver en visant 237 EUR.

Munich Re : Commerzbank passe de conserver à acheter en visant 265 EUR.

Orange Belgium : Berenberg reste à l'achat avec un objectif relevé de 21 à 22,60 EUR.

Proximus : Berenberg reste à la vente avec un objectif relevé de 18 à 19,20 EUR.

Reckitt Benckiser : Berenberg reprend le suivi à l'achat en visant 7420 GBp.

Scor : Commerzbank passe de conserver à acheter en visant 42 EUR.

UCB : Citi passe de conserver à acheter avec un objectif relevé de 74 à 84 EUR.

Zur Rose : Barclays démarre le suivi à surpondérer en visant 120 CHF.

L’actualité des sociétés

Les immatriculations ont rebondi de 16,5% en septembre en Europe grâce à une base de comparaison très favorable, annonce l'ACEA. Sur neuf mois, les ventes baissent de -1,6%. Tous les grands marchés sont en vive hausse, hormis le Royaume-Uni, plombé par le Brexit. Ipsen a signé un accord de licence exclusif mondial avec Blueprint Medicines pour le développement et la commercialisation de BLU-782, une molécule inhibitrice hautement sélective de l'ALK2, en développement pour le traitement de la fibrodysplasie ossifiante progressive. Casino vend les murs de 31 grandes surfaces à Apollo pour 465 M€. L'OPA de Capgemini sur Altran, libellée à 14 EUR, démarre aujourd'hui. Haulotte ne pourra tenir ses objectifs 2019. DBV Technologies a bouclé sa levée de fonds aux Etats-Unis et en Europe avec 140,3 M$ bruts additionnels en poche. Michelin a déposé une OPR à 85 EUR sur SIPH. Argan a racheté la SCI Cargo, forte de 22 plateformes logistiques pour 898 M€ auprès de Carrefour et d'autres actionnaires. Deinove et Onxeo présenteront des données en congrès. Mediawan acquiert Radar Films. DMS détient 80% d'Hybrigenics. Soitec, Pierre & Vacances, Vilmorin, GL Events, Nicox, SpineGuard, Easyvista, Verimatrix, Sidetrade, Ucar, Mecelec, Theranexus, Catana ont publié leurs comptes.

Roche a dépassé les attentes. General Motors et le syndicat UAW seraient proches d'un accord, après 30 jours de grève, selon les informations du Wall Street Journal. Google a dévoilé son smartphone Pixel 4 et un nouvel ordinateur portable abordable. Le fonds d'investissement Apollo Global Management a approché Tech Data avec une offre de l'ordre de 5 Mds$, soit 130 USD par action, selon les informations de Bloomberg. L'antitrust européen pourrait exiger dès ce mercredi de Broadcom qu'il stoppe ses pratiques restrictives envers ses clients le temps de l'enquête communautaire, selon le Financial Times. Aux dernières rumeurs, le secteur de la distribution de médicaments aux États-Unis pourrait sceller un compromis judiciaire à 18 Mds$ pour mettre fin aux multiples procès sur les opioïdes. MGM vend le Bellagio à Blackstone pour 4,25 Mds$ dans une opération de sale and lease-back. Le directeur général de Next vend près de 10% de ses parts pour financer un investissement personnel. D'Ieteren a relevé sa prévision de croissance des bénéfices à 35% contre au moins 25% jusque-là. United Airlines a relevé ses prévisions. La justice américaine accuse la banque turque Turkiye Halk Bankasi de fraude en lien avec des opérations avec l'Iran. Berkshire Hathaway a demandé à la Fed le droit d'accroître sa participation dans Bank of America au-delà de 10%. Atlantia et l'opérateur public ferroviaire italien Ferrovie dello Stato ont accepté d'entrer au capital d'Alitalia. HSBC aurait mandaté Lazard pour vendre sa banque de détail en France.