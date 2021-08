Bourse de Paris : Le verre à moitié plein

Cette théorie en vogue donc, consiste à bien dissocier la fin du programme de rachat d'actifs de la hausse des taux. Pour mémoire, les banques centrales ont déployé des mesures de soutien de trois ordres quand il a fallu contrer l'impact économique de la pandémie : des programmes de rachats d'actifs, des financements à destination du secteur bancaire et des baisses de taux. La BCE, dont les taux étaient déjà au plancher depuis cinq ans, a surtout utilisé le levier des rachats et des financements. L'expérience de 2007/2008 a permis de mettre en place rapidement l'arsenal et le discours adaptés. Il s'agit d'une politique monétaire non-conventionnelle en ce qu'elle va bien au-delà des prérogatives traditionnelles d'une banque centrale.

Or le marché pense que la Fed va déconstruire son programme de rachat d'actifs (on parle de "tapering") tout en maintenant des taux plancher, ou très près du plancher, pour une longue durée. Une forme de compromis qui séduit les investisseurs, favorables à ce que l'argent continue à circuler. "La Fed continuera à vendre le taper comme un retrait d’accommodation et non un resserrement monétaire", résume joliment l'économiste de Pictet Thomas Costerg, en ajoutant que "la Fed reste dans un schéma implicite que seuls des taux bas permettra un désendettement en douceur". Cette dissociation pourrait même être le thème phare du symposium de Jackson Hole en fin de semaine.

Si la fin du programme de rachat d'actifs américain ne constitue plus qu'un événement isolé, les marchés ont sans doute écarté l'une de leurs craintes principales pour la rentrée. Et la Fed aura gagné la bataille de la communication. En parallèle, la vaccination permet aux Etats-Unis de miser sur une poursuite de la reprise économique en dépit d'un coronavirus qui rôde toujours. Il paraît que l'acceptation définitive du vaccin de Pfizer et BioNTech par l'agence américaine du médicament, annoncée hier, pourrait aider à convaincre une partie des Américains rétifs à la vaccination de se faire piquer. L'annonce a en tout cas eu un effet positif sur les marchés. Jusqu'ici, le vaccin ne bénéficiait que d'une autorisation d'urgence.

Ce regain de confiance après le bref épisode de la semaine précédente intervient en parallèle d'un redressement des places asiatiques depuis hier, en particulier en Chine où l'été boursier fut terrible. Pékin n'a pas vraiment rassuré sur la trajectoire de croissance économique ni renoncé à sa sévère reprise en main du capitalisme à la chinoise, mais les investisseurs reviennent sur la pointe des pieds sur des dossiers étrillés au cours des dernières semaines. L'indice MSCI China a repris près de 4% en deux séances, après avoir perdu 20% depuis le 1er janvier, alors que l'indice large STOXX Europe 600 gagne 18% sur la même période. Cette embellie profite aussi au Nikkei 225 japonais qui revient en territoire positif sur 2021.

L'actualité reste modeste du côté des sociétés en Europe, en particulier en France où on ne plaisante pas avec la coupure aoûtienne.

Le retour en grâce de la vision du verre à moitié plein par les investisseurs permet aux indicateurs avancés d'être haussiers en Europe ce matin.

Les temps forts économiques du jour

L'Allemagne publie à 8h00 la seconde estimation de son PIB du T2. Aux Etats-Unis, les chiffres de l'immobilier neuf de juillet et l'indice de la Fed de Richmond pour août seront dévoilés à 16h00.

La paire euro / dollar évolue à 1,1738 USD. L'once d'or repasse les 1800 USD. Le pétrone remonte en direction des 69 USD pour le Brent et des 66 USD pour le WTI. Le T-Bond 10 ans gagne 1 petit point de base de rendement à 1,27%. Le Bitcoin a perdu un peu d'altitude, à 49 370 USD.

Les principaux changements de recommandations

Adecco : Credit Suisse réduit son objectif de cours de 65 à 58 CHF.

Hikma : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 2870 à 2950 GBp.

Marks and Spencer : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 195 à 200 GBp.

Novem : Berenberg démarre le suivi à l'achat en visant 28 EUR.

Zurich Insurance : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 365 à 395 CHF.

En France

Annonces importantes

FIH Mobile et Stellantis créent une co-entreprise pour fournir des solutions innovantes de "cockpit intelligent" à l'industrie automobile.

Solutions 30 publie une attestation de personne responsable modificative plus précise pour son rapport annuel 2020.

Olympique Lyonnais annonce la signature de l'international suisse Xherdan Shaqiri jusqu'à la fin de la saison 2024.

AB Science reçoit une première autorisation de reprise des inclusions dans l'étude de phase III confirmatoire du masitinib dans la SLA.

Graines Voltz étoffe son offre numérique.

Dans le monde

Annonces importantes