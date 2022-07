Bourse de Paris : Le verre à moitié plein

L'accélération de l'inflation aux Etats-Unis a suscité un sacré bazar la semaine dernière. Les financiers se sont dans un premier temps emportés et se sont persuadés que la Réserve Fédérale devrait nécessairement agir brutalement sur ses taux avec une augmentation de 100 points de base. Un excès que les banquiers centraux de la Fed ont gommé dans un deuxième temps à coup de déclarations plus mesurées et optimistes sur la situation. Résultat des courses, le marché a bu les paroles des banques centrales, surtout quand celles-ci sont prononcées à des moments clefs du cycle économique. Autrement dit, les investisseurs préfèrent voir le verre à moitié plein.

C'est la raison pour laquelle les marchés boursiers ont limité la casse la semaine dernière avec des replis hebdomadaires relativement modestes. A l'exception du CAC40, qui a arraché une hausse hebdomadaire aux forceps, les places européennes ont affiché des performances comprises entre -3,86% pour le FTSE MIB italien et -0,30% pour le SMI Suisse. Aux Etats-Unis, les trois indices phares de Wall Street ont également signé des replis limités : le Dow Jones a rendu 0,16%, le S&P500 un peu plus de 0,90% et le Nasdaq 1,7%. Les performances sectorielles sont nettement moins tranchées que lors des semaines précédentes : les valeurs défensives ont plutôt bien fonctionné puisque la santé, les services aux collectivités et la consommation non cyclique ont mené la hausse. Les semi-conducteurs ont aussi progressé grâce aux bons résultats du géant taiwanais TSMC. En revanche, ce sont les secteurs de l'énergie, des services financiers et des matériaux de base qui ferment la marche.

A l'échelle des sociétés, cette nouvelle semaine de juillet marque une intensification des publications de résultats d'entreprises. Bank of America, IBM, Johnson & Johnson, Novartis, BHP, Tesla, ASML ou Roche vont annoncer leurs performances de la première moitié de l'année et donner des indications sur leurs projections. En tout, une bonne trentaine de sociétés dont les capitalisations dépassent 50 milliards de dollars vont dévoiler leurs comptes semestriels dans les prochaines séances, et une petite vingtaine pour celles qui dépassent la ligne des 100 milliards. Il faudra néanmoins patienter encore un peu pour passer au crible les performances des stars de la cote, qui peuvent à elles-seules galvaniser ou plomber le marché comme Apple, Amazon, Microsoft ou Alphabet.

Les prochaines publications dans le segment des très grandes capitalisations (> 100 milliards de dollars)

Sur le calendrier économique, tous les regards seront tournés vers les PMI du mois de juin des grandes économies, qui seront annoncés vendredi. Jeudi, Christine Lagarde entrera dans l’arène pour la réunion de juillet de la BCE. La banque centrale va acter son premier tour de vis monétaire avec un relèvement des taux directeurs de 25 points de base et affiner le calendrier de ses hausses de taux. La question de l'outil anti-fragmentation concentrera également l'attention des investisseurs, d'autant plus avec le vacillement du gouvernement de Mario Draghi en Italie qui génère de fortes tensions sur les marchés obligataires.

Comme souvent le lundi, voici quelques informations qu'il ne faut pas rater pour démarrer la semaine :

Le bilan de la tournée de Joe Biden au Moyen Orient est mitigé. L'Arabie Saoudite se réfère à l'OPEP+ (donc à la Russie) pour augmenter sa production.

La classe politique italienne presse Draghi de rester à son poste.

La Chine a enregistré samedi son plus grand nombre de cas de Covid-19 depuis mai.

L'inflation en Nouvelle-Zélande atteint son plus haut niveau depuis 32 ans.

Les indicateurs avancés européens sont haussiers ce matin, dans le sillage de l’Asie. La Bourse de Hong Kong montre la voie avec une hausse de 2,60% à l'heure où j'écris ces lignes. Notons que la bourse de Tokyo est fermée en raison d'un jour férié (journée de la Mer).

Les temps forts économiques du jour

La séance sera pauvre en indicateurs autres statistiques économiques puisque seul l'indice immobilier de la NAHB sera publié à 16h00. Tout l'agenda macro ici.

L'euro se négocie à 1,01 USD. L'once d'or grignote un peu de terrain à 1715 USD. Le pétrole remonte avec un Brent de Mer du Nord à 101,80 USD le baril et un brut léger américain WTI à 97,90 USD. La dette américaine affiche un rendement à 10 ans à 2,92%. Le bitcoin s'échange à 21700 USD.

Les principaux changements de recommandations

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

La justice britannique donne tort à Airbus dans le cadre de son litige avec Qatar Airways.

Stellantis va comptabiliser une charge de dépréciation de 297 millions d'euros au premier semestre et conclut un accord cadre avec Dongfeng ouvrant la voie à d'éventuels rachats d'actions.

McPhy Energy annonce que son projet de Gigafactory d’électrolyseurs a été approuvé par la Commission européenne.

Une association d'actionnaires salariés d'Electricité de France annonce une plainte contre l'Etat.

Changements de gouvernance à la tête de Vergnet.

Dans le monde

Annonces importantes (et moins importantes)