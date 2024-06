Le ministre allemand de l'économie, Robert Habeck, se rend en Chine cette semaine avec la délicate mission d'approfondir les liens économiques tout en aidant à gérer les retombées de la menace de l'UE d'imposer des droits de douane élevés sur les voitures chinoises, qui a fait naître des craintes de guerre commerciale.

M. Habeck, qui s'est personnellement prononcé contre l'imposition de tarifs douaniers punitifs en dernier recours, emmène avec lui une délégation d'hommes d'affaires discrète. Il devrait aborder la question des relations commerciales tout en pressant la Chine d'aborder des sujets brûlants tels que Taïwan et la Russie.

L'Allemagne cherche à élargir l'accès de ses entreprises au vaste marché chinois, tout en essayant d'éviter que son économie ne soit trop dépendante d'un seul pays.

Le voyage de M. Habeck intervient une semaine après que la Commission européenne a proposé des droits de douane allant jusqu'à 38,1 % sur les importations de véhicules électriques en provenance de Chine, marquant ainsi un nouveau point bas dans les relations économiques et incitant la Chine à menacer de prendre des mesures de rétorsion à l'encontre des exportations de porc de l'UE.

En tant que première économie d'Europe, la voix de l'Allemagne a un poids particulier et ses principaux constructeurs automobiles se sont vivement opposés aux tarifs douaniers de l'UE. Elle a appelé au dialogue tout en attendant de la Chine qu'elle fasse des compromis.

"M. Habeck devrait jouer le rôle de médiateur entre l'UE et la Chine et résoudre rapidement un différend commercial dans l'intérêt des petites et moyennes entreprises allemandes", a déclaré Patrick Schoenowski, de l'association allemande des PME (DMB).

"L'objectif des négociations avec la Chine devrait être de résoudre les causes profondes des tarifs douaniers punitifs.

Le ministère de M. Habeck a défini les objectifs du voyage comme étant d'expliquer la politique commerciale et économique de l'Allemagne à la Chine, y compris la nécessité de diversifier les sources d'énergie. Mais la question des droits de douane sur les voitures est inévitable.

"Bien entendu, le ministre n'aura pas d'autre choix que d'aborder cette question, c'est tout à fait clair", a déclaré un porte-parole du ministère.

"Mais il ne mène pas de négociations au nom de la Commission européenne, c'est la tâche de la Commission.

CIBLER LES SUBVENTIONS EXCESSIVES

La Commission européenne a déclaré qu'elle imposerait des droits supplémentaires sur les voitures électriques chinoises à partir de juillet afin de lutter contre les subventions excessives.

Le journal China Daily, soutenu par l'État, a exprimé l'espoir que des "solutions appropriées" pourraient être trouvées lors des discussions entre M. Habeck et les responsables chinois avant l'entrée en vigueur des droits de douane.

Le chancelier allemand Olaf Scholz, qui s'est rendu en Chine en avril, n'a pas critiqué directement les droits de douane européens, mais a mis en garde contre les dangers du protectionnisme.

Juergen Matthes, de l'institut économique allemand IW, a déclaré que la formulation de la question des droits de douane serait cruciale.

"Si l'UE dispose de preuves suffisantes de l'existence de subventions déloyales, l'imposition de droits supplémentaires n'est pas du protectionnisme, mais plutôt une tentative d'établir des règles du jeu équitables", a-t-il déclaré à Reuters.

L'association industrielle allemande BDI attend de M. Habeck qu'il communique l'objectif déclaré de l'Allemagne de "se désengager" de la Chine plutôt que de se "découpler" et de tourner le dos aux affaires dans ce pays.

"Il doit expliquer intelligemment où sont les limites, pourquoi nous percevons la Chine comme un concurrent systémique et exiger la réduction des distorsions du marché", a déclaré une source du BDI.

M. Habeck, qui représente le parti des Verts dans le gouvernement de coalition à trois de M. Scholz, abordera également la question de la protection du climat ainsi que les problèmes commerciaux de longue date, tels que la concurrence loyale pour les entreprises allemandes et la transparence des appels d'offres publics.

"Nous espérons que le gouvernement chinois sera désormais plus ouvert au changement, car il ne doit pas perdre l'Europe", a déclaré Maximilian Butek, directeur exécutif et membre du conseil d'administration de la chambre de commerce allemande en Chine de l'Est.

"D'un autre côté, ils sont tellement compétitifs dans de nombreux domaines qu'ils n'ont plus vraiment besoin de ces mécanismes de protection.

Alors que M. Scholz a emmené les PDG de grandes entreprises allemandes lors de son voyage en avril, la délégation de M. Habeck se concentre "délibérément sur les PME afin de donner à cette épine dorsale de l'économie allemande une reconnaissance appropriée à l'étranger lors de ces voyages", a déclaré une source du ministère.

Les PME ne disposent souvent pas de leurs propres canaux de communication avec le gouvernement chinois, a ajouté la source.

M. Habeck, qui se rendra à Pékin, Shanghai et Hangzhou, participera également au dialogue germano-chinois sur le climat et la transformation.

Avant de se rendre en Chine, il se rendra en Corée du Sud, l'un des pays où les entreprises allemandes cherchent à investir dans le cadre d'une stratégie de réduction des risques. À Séoul, il rencontrera le premier ministre Han Duck-soo et son homologue, le ministre du commerce Ahn Dukgeun. (Reportage de Maria Martinez ; rédaction de Matthias Williams et Sharon Singleton)