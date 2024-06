Le bas de la fourchette de l'objectif d'inflation de 1% à 3% de la Banque de Thaïlande est trop bas, a déclaré jeudi le vice-ministre des finances Paopoom Rojanasakul, ajoutant qu'un nouvel objectif pourrait aider à augmenter à la fois l'inflation et la croissance économique.

Paopoom a déclaré aux journalistes qu'il souhaitait rendre la banque centrale plus responsable de l'inflation inférieure à l'objectif fixé, et qu'il souhaitait entamer des discussions sur le nouvel objectif d'inflation dès que possible.