Le vice-premier ministre chinois demande instamment l'amélioration des mesures COVID alors que la pathogénicité faiblit.

Ses remarques interviennent alors que les villes de Chine adoptent une approche plus ciblée pour lutter contre les épidémies, en peaufinant 20 nouvelles mesures publiées par le gouvernement il y a près de trois semaines.

"Le pays est confronté à une nouvelle situation et à de nouvelles tâches en matière de prévention et de contrôle des épidémies, alors que la pathogénicité du virus Omicron s'affaiblit, que davantage de personnes sont vaccinées et que l'expérience en matière de maîtrise du virus s'accumule", a-t-elle déclaré mercredi selon Xinhua.

Mme Sun a déclaré que le gouvernement a "toujours donné la priorité à la santé et à la sécurité des personnes, et a géré efficacement les incertitudes de la situation du COVID-19 avec une stratégie cohérente et des mesures flexibles pour combattre le virus, selon les médias d'Etat.

Elle a également déclaré que le pays doit améliorer la vaccination de l'ensemble de la population. Le gouvernement a récemment annoncé qu'il allait augmenter les taux de vaccination des personnes âgées et des enfants, les plus vulnérables de sa population.

Le pays adopte également une "approche plus humaine" pour lutter contre les épidémies d'infection.

La capitale provinciale de Guangdong, Guangzhou, où des émeutes et des perturbations ont récemment fait les gros titres, a ouvert la voie à ces changements, en assouplissant les restrictions et en autorisant également les contacts proches des cas de COVID à rester en quarantaine chez eux, selon le gouvernement et les médias locaux.

Les villes de Chongqing et de Dongguan, également dans le Guangdong, ont annoncé que les contacts proches des patients infectés peuvent également être mis en quarantaine à domicile.

Un district de la ville d'Ordos, en Mongolie intérieure, a temporairement interrompu tous les tests COVID jeudi en raison du temps froid. Les médias d'État ont déclaré que cette mesure démontrait le côté "humain" du contrôle de l'épidémie.