Le vice-premier ministre russe Alexandre Novak, responsable du secteur de l'énergie et des négociations avec le groupe OPEP+, s'est vu confier de nouvelles responsabilités dans la coordination de l'économie, selon un communiqué du gouvernement publié vendredi.

L'annonce, publiée sur le site web government.ru, donne une liste des nouvelles tâches de M. Novak, notamment la coordination des politiques socio-économiques, la supervision des mesures visant à compenser les sanctions occidentales, la politique d'investissement, le soutien aux petites et moyennes entreprises et une politique financière, monétaire et de crédit unifiée.

Boris Belyakov, attaché de presse du Premier ministre Mikhail Mishustin, a déclaré que M. Novak, âgé de 52 ans, "compte tenu des tâches qui lui ont été confiées et de son expérience en matière de gestion, de ses aptitudes et de ses compétences, organise le travail au plus haut niveau".

Le communiqué précise que M. Novak sera chargé "d'élaborer un plan unifié pour atteindre les objectifs de développement national de la Russie à l'horizon 2030 et jusqu'en 2036".

Le président Vladimir Poutine a confirmé en début de semaine la composition de son gouvernement à la suite de sa réélection en mars pour un nouveau mandat de six ans.

M. Novak est vice-premier ministre depuis 2020 et était auparavant ministre de l'énergie depuis 2012.

M. Novak est le visage public de la Russie dans les négociations au sein de l'OPEP+, qui rassemble les États membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et d'autres pays producteurs de pétrole. Le groupe a coordonné et réduit les niveaux de production nationaux afin d'éviter une surabondance sur les marchés mondiaux. (Reportage de Reuters ; Rédaction de Sandra Maler)