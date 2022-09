"Sa visite honorera l'héritage du Premier ministre Abe et soulignera l'importance de son leadership dans la défense de l'alliance entre les États-Unis et le Japon et la promotion d'un Indo-Pacifique libre et ouvert", a déclaré l'attachée de presse de M. Harris, Kirsten Allen.

Le vice-président se rendra également en Corée du Sud au cours de son voyage du 25 au 29 septembre.