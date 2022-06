Le vice-président Harris va lancer un groupe de travail sur le harcèlement en ligne après les fusillades.

Le groupe sera chargé de produire dans les six mois un plan d'action détaillant les mesures à prendre pour résoudre le problème, notamment un soutien accru aux victimes, la prévention et une plus grande responsabilisation des agresseurs et des plateformes qui les accueillent.

Le groupe de travail sera co-présidé par le Conseil de la politique de genre de la Maison Blanche et le Conseil de sécurité nationale, selon les hauts fonctionnaires de l'administration qui ont présenté l'annonce lors d'un appel mercredi soir.

La création du groupe de travail intervient à la suite d'une fusillade de masse au Texas, où le tireur aurait publié des contenus en ligne violents avant de perpétrer le carnage sanglant.

Selon des rapports de CNN, du Washington Post et d'autres, Salvador Ramos, qui a abattu 19 enfants et deux adultes dans une école primaire d'Uvalde, a menacé de violer des filles et de tirer sur des écoles sur l'application de médias sociaux Yubo avant l'attaque.

"Il est impératif que nous nous engagions à mieux comprendre et à traiter le lien entre la misogynie en ligne et la radicalisation vers la violence", a déclaré un haut responsable de l'administration.

Une femme sur trois âgée de moins de 35 ans et plus de la moitié des personnes LGBT aux États-Unis déclarent avoir été victimes de harcèlement sexuel et de traque en ligne, selon la Maison Blanche.

Mme Harris sera rejointe jeudi par le procureur général Merrick Garland, le chirurgien général Vivek Murthy et la star du tennis Sloane Stephens, qui a rendu public un torrent de messages de colère qu'elle a reçus sur les médias sociaux, y compris des injures racistes et sexistes, après sa défaite à l'U.S. Open.