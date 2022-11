Le vice-président américain Harris visite une île philippine au bord de la mer de Chine méridionale contestée

Pékin revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, qui contiendrait d'énormes gisements de pétrole et de gaz et par laquelle transitent chaque année des milliards de dollars d'échanges commerciaux.

Lundi, Mme Harris a promis que les États-Unis défendraient les Philippines si elles étaient attaquées dans cette voie navigable, réaffirmant l'engagement "inébranlable" de Washington envers son ancienne colonie.

Ses commentaires ont suivi une rencontre avec le président Ferdinand Marcos Jr, qui a accueilli Harris pour la première fois au palais présidentiel philippin.

Marcos a déclaré que les liens solides entre les deux nations étaient devenus encore plus importants, compte tenu de ce qu'il a appelé les "bouleversements" dans la région.

La visite de M. Harris aux Philippines, le voyage de plus haut niveau aux Philippines d'un responsable de l'administration Biden, est considérée comme faisant partie des efforts de Washington pour raviver les liens avec Manille, qui s'est rapprochée de la Chine sous l'ancien président Rodrigo Duterte.

"Nous sommes à vos côtés pour défendre les règles et normes internationales en ce qui concerne la mer de Chine méridionale", a déclaré Harris à Marcos.

Une décision rendue en 2016 par un tribunal d'arbitrage de La Haye a déclaré que les revendications de Pékin en mer de Chine méridionale n'avaient aucune base juridique, ce qui a donné une victoire à Manille.

Les Philippines n'ont pas été en mesure de faire appliquer le jugement et ont depuis déposé des centaines de protestations contre ce qu'elles appellent l'empiètement et le harcèlement par les garde-côtes chinois et leur vaste flotte de pêche.

Pendant son séjour à Palawan, M. Harris réaffirmera également le soutien de Washington à la décision du tribunal de 2016, a déclaré un responsable américain.

Palawan n'est qu'à environ 320 km (200 miles) des îles Spratly, où la Chine a dragué le fond marin pour construire des ports et des pistes d'atterrissage. Certaines parties de l'archipel sont également revendiquées par le Brunei, la Malaisie, les Philippines, Taiwan et le Vietnam.

La vice-présidente se rendra dans un village de pêcheurs et visitera un navire des garde-côtes philippins au cours de son voyage, a déclaré un responsable américain, sous couvert d'anonymat.

Cette visite intervient alors que les tensions entre les États-Unis et la Chine sont élevées, notamment au sujet de Taïwan, l'île gouvernée démocratiquement que la Chine a depuis longtemps promis de placer sous son contrôle.

"Nous ne sommes pas contre l'interaction des États-Unis avec les pays de la région", a déclaré la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, lorsqu'on lui a demandé de commenter la visite de Harris à Palawan. "Mais elle doit être bonne pour la paix et la stabilité régionales et ne pas nuire aux intérêts des autres pays."

Illustrant les tensions dans la région, la Chine a nié lundi qu'un de ses navires de garde-côtes ait fait usage de la force pour récupérer un morceau de fusée flottant dans l'océan qui était remorqué par un navire philippin en mer de Chine méridionale.

Un commandant militaire philippin a déclaré que le navire des garde-côtes chinois avait "récupéré par la force" l'objet en coupant une ligne qui l'attachait à un bateau philippin.

Des dizaines de manifestants se sont rassemblés à Manille lundi contre la visite de M. Harris, affirmant qu'ils ne voulaient pas que les Philippines soient prises entre la rivalité des États-Unis et de la Chine.

Washington et les Philippines sont allés de l'avant avec un accord de coopération renforcée en matière de défense (EDCA), datant de l'administration Obama, bien qu'il ait langui sous Duterte.

L'EDCA permet aux États-Unis de maintenir une présence militaire, mais pas permanente, par la rotation de navires et d'avions pour des opérations humanitaires et de sécurité maritime dans des bases philippines convenues mutuellement.