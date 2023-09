Le vice-président d'UBS estime que le Credit Suisse pourrait enregistrer des pertes substantielles au second semestre

Le vice-président d'UBS a déclaré mardi qu'il était possible que Credit Suisse génère de nouvelles pertes au second semestre de l'année, mais il s'est dit confiant que son rachat profiterait à sa banque à plus long terme.

"Il n'est pas exclu que le Credit Suisse enregistre également des pertes substantielles au second semestre", a déclaré Lukas Gaehwiler lors d'une allocution au Finance Forum à Zurich. Mais il a également déclaré qu'il était trop tôt pour savoir si le rachat du Credit Suisse serait une bonne ou une très bonne affaire pour UBS. La plus grande transaction bancaire depuis la crise financière mondiale a été organisée à la hâte en mars par les autorités suisses pour éviter la faillite de Credit Suisse. Parallèlement aux résultats du deuxième trimestre publiés le mois dernier, UBS a également annoncé qu'elle absorbait les activités nationales du Credit Suisse, une décision contestée en Suisse. M. Gaehwiler a déclaré qu'il pouvait comprendre pourquoi une majorité aurait préféré avoir un Credit Suisse indépendant en Suisse, mais qu'il n'était pas sûr que l'autorité de régulation du pays, la FINMA, aurait été d'accord avec cette décision. M. Gaehwiler a déclaré qu'il comptait rester à son poste actuel jusqu'à ce que l'intégration, qu'il avait précédemment qualifiée de "tâche herculéenne", soit achevée. Le directeur général d'UBS, Sergio Ermotti, a déclaré la semaine dernière qu'il prévoyait lui aussi de rester à la tête de la banque jusqu'en 2026.