La vice-présidente Kamala Harris entame ce week-end un voyage d'une semaine en Afrique, les États-Unis cherchant à se présenter comme un meilleur partenaire que la Chine, qui a investi massivement sur le continent au cours des dernières décennies.

M. Harris discutera de l'engagement de la Chine dans les questions technologiques et économiques en Afrique qui préoccupent les États-Unis, ainsi que de l'implication de la Chine dans la restructuration de la dette, ont indiqué de hauts responsables américains.

L'un des trois pays visités par M. Harris est la Zambie, qui a été le premier pays africain à ne pas rembourser sa dette souveraine lors de la pandémie de COVID-19, et qui travaille avec ses créanciers, dont la Chine, à la conclusion d'un accord.

"Nous ne demandons pas à nos partenaires africains de choisir", a déclaré un haut fonctionnaire, décrivant la concurrence avec la Chine, bien qu'il ait ajouté que les États-Unis ont de "réelles inquiétudes quant au comportement de la Chine en Afrique" et à ses transactions commerciales "opaques".

Mme Harris se rendra au Ghana du 26 au 29 mars, puis en Tanzanie du 29 au 31 mars. Sa dernière étape sera la Zambie, les 31 mars et 1er avril. Elle rencontrera les présidents des trois pays et prévoit d'annoncer des investissements dans les secteurs public et privé.

Le fonctionnaire, qui s'est exprimé sous le couvert de l'anonymat en raison du caractère sensible de la question, a indiqué que Mme Harris discuterait des meilleurs moyens pour la communauté internationale de s'attaquer aux problèmes d'endettement auxquels sont confrontés le Ghana et la Zambie.

La Maison-Blanche a accueilli un sommet des dirigeants africains en décembre, et le président Joe Biden devrait se rendre en Afrique cette année.

Mme Harris a un lien personnel avec la Zambie. Son grand-père maternel a travaillé dans le pays et elle lui a rendu visite lorsqu'elle était petite.

"La vice-présidente est impatiente de retourner à Lusaka, qui fait partie de l'histoire de sa famille et qui est une source de fierté", a déclaré l'un des responsables.

Mme Harris rencontrera également de jeunes dirigeants et des représentants d'entreprises et abordera des sujets tels que le changement climatique et l'insécurité alimentaire.

