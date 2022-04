Bourse de Paris : Le village gaulois

Nous sommes en 2022 après Jésus-Christ. Toute la planète finance s'enfonce... Toute ? Non ! Une place peuplée d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Cette place, c'est la Bourse de Paris, qui a terminé sur un gain de 0,12% hier alors que les autres viraient au rouge. Pas toutes en réalité, puisqu'un indice très défensif comme le SMI suisse a fait un peu mieux en grappillant 0,17%, à grands renforts de Roche et de Novartis (et de financières). Après tout, Astérix a aussi visité les Helvètes. A Paris, la résistance s'est organisée sans les stars habituelles, c'est assez rare pour être souligné. Pire, les LVMH, Hermès, Kering et autres Dassault Systèmes se sont retrouvées dans le rouge vif. Il a fallu compter sur la finance, notamment Société Générale et Axa. La hausse des rendements obligataires et la perspective de hausses de taux profite au secteur. La banque rouge et noire a eu droit à un petit coup d'accélérateur personnel avec l'annonce de la cession de sa filiale russe, Rosbank. On a aussi vu Total et Sanofi aux avant-postes : deux des trois plus grosses pondérations de l'indice parisien en progression marquée, ça aide. Le CAC40 a aussi eu droit à son petit coup de pouce personnel : les résultats du premier tour de l'élection présidentielle française ont rassuré les financiers, qui ont pu écarter leur scénario le plus cauchemardesque. Pour paraphraser une célèbre citation, les investisseurs ont le cœur un peu partout, mais le portefeuille chez Emmanuel Macron. Plus Jupiter que Toutatis, dit-on.

Mais trêve de plaisanterie, l'exception boursière française de la veille est un peu anecdotique. Le reste du marché a flanché, en particulier aux Etats-Unis où le Nasdaq a reperdu 2,4%. En cinq séances, l'indice technologique a cédé 7,7% et emporte avec lui le S&P500 (-3,7% en 5 séances). Les craintes se focalisent toujours sur l'effet de la hausse des taux enclenchée par la Fed sur la dynamique économique. Comment ça, je l'ai déjà écrit 100 fois en six mois ? Le fait est que le contexte ne change pas tellement, surtout si j'ajoute que les gisements d'inflation continuent à alimenter la hausse des prix globale. C'est un peu comme la fonte des neiges : tous les torrents alimentent la rivière, qui gonfle avant de se jeter dans le fleuve, qui gonfle à son tour. La guerre en Ukraine a apporté son lot de désordres additionnels et la lutte chinoise contre le coronavirus est en train de remettre en cause le retour à la normale des chaînes logistiques. L'économiste Christophe Barraud, qui nous fait régulièrement l'amitié d'intervenir sur la chaîne Zonebourse, insiste ce matin sur le capharnaüm qui règne autour des ports chinois, en mer avec des porte-containers en galère (romaine ?) à la queue leu-leu et des déchargements au compte-goutte faute de camionneurs.

C'est dans ce contexte qu'arrivent les premières publications de résultats du 1er trimestre 2022. Ça démarre ce matin en Europe avec deux premiers de la classe, les suisses Sika et Givaudan. Sur le marché des matériaux de construction, Sika a réalisé un trimestre record avec une croissance de chiffre d'affaires de 22%. Le groupe a expliqué que la demande est forte en dépit du contexte, et qu'il a pu passer des hausses de prix "cohérentes" avec la hausse de ses coûts. "Cohérentes" est un synonyme de "conséquentes", en ce moment. De son côté, le spécialiste des arômes et des saveurs Givaudan a aussi connu un bon début d'année. Le Genevois n'a pas utilisé le mot "cohérent" mais explique qu'il a relevé ses prix "en collaboration avec ses clients" afin de "compenser intégralement la hausse des coûts des matières premières". Ces hausses de prix qui soutiennent la croissance et les marges seront légion (romaine ?) pendant cette saison des résultats. Mais ce qui compte vraiment, c'est la façon dont les consommateurs vont réussir à les encaisser sur la durée. On suppute que ça finira par devenir compliqué et que certaines dépenses finiront par être remises à plus tard. Ce qui explique, aussi, les difficultés actuelles de la consommation cyclique face à la consommation de base. Ou façon plus triviale, pourquoi Carrefour a gagné 20% en deux mois quand LVMH perdait 11%.

LVMH qui rejoindra ce soir l'arène (romaine ?) des publications avec ses ventes du 1er trimestre. L'occasion de voir si le groupe de Bernard Arnault a conservé sa capacité à émerveiller les investisseurs. Puis on retrouvera demain plusieurs financières américaines, dont JPMorgan Chase et BlackRock, qui n'ont pas dû trop souffrir de l'environnement actuel.

Les indicateurs avancés sont encore baissiers ce matin sur les marchés. En Asie, tout le monde recule. Assez fort au Japon (-1,9% pour le Nikkei 225) et un peu moins à Sydney (-0,59% pour l'ASX). Les investisseurs attendent l'indice ZEW de confiance des financiers allemands à 11h00 mais surtout les chiffres de l'inflation américaine de mars à 14h30.

Deux rendez-vous importants aujourd'hui avec l'indice ZEW de confiance des financiers allemands pour avril à 11h00 et les chiffres de l'inflation américaine de mars à 14h30. Tout l'agenda macro ici.

L'euro, après une tentative de rebond hier, repasse sous la barre de 1,09 USD. L'once d'or remonte à 1958 USD. Le pétrole reste ferme avec un Brent de Mer du Nord à 100,25 USD le baril et un brut léger américain WTI à 96,18 USD. Le rendement de la dette américaine à 10 ans monte à 2,81%. Le bitcoin est passé sous la barre des 40 000 USD pièce.

ISS s'oppose au nouveau paquet de rémunération du PDG d'Axa.

EssilorLuxottica va racheter Fedon et à entrer dans l'industrie du packaging et des étuis à lunettes.

et à entrer dans l'industrie du packaging et des étuis à lunettes. bioMérieux affiche une contraction de 4,5% de son activité au T1 et confirme ses objectifs 2022.

Mersen fait évoluer son conseil d'administration.

CGG augmente sa capacité de calcul informatique avec un nouveau centre HPC au Royaume-Uni.

Poxel obtient une revue accélérée pour PXL770 dans l'ALD.

Nacon annoncer Hell is Us, un nouveau projet d’envergure du studio Rogue Factor, disponible en 2023.

Groupe Partouche crée une filiale dédiée aux projets dans le métavers.

Carmat lance une augmentation de capital de 30 M€ à 10 EUR l'action.

Nanobiotix publie de nouvelles données sur nbtxr3.

NFL Biosciences obtient un brevet en Chine.

NHOA, Lucibel, Bourse Direct, BOA Concept ont publié leurs comptes.

