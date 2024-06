Une inclinaison politique vers la droite en Europe et une présidence Trump potentielle aux États-Unis ne feront pas dérailler les efforts en matière de climat, car les entreprises sont de plus en plus enfermées dans des stratégies vertes, ont entendu les délégués à la Semaine d'action pour le climat de Londres.

Une année électorale importante, au niveau mondial, a vu les partis de droite et populistes revenir au pouvoir ou gagner du terrain dans l'Union européenne, en Inde, en Indonésie et en Argentine, et potentiellement en France, qui se rendra aux urnes ce week-end. Cette évolution est compensée dans une certaine mesure par les gains de la gauche au Mexique et, comme on s'y attend, au Royaume-Uni la semaine prochaine.

Le plus grand bouleversement se profile avec les élections de novembre aux États-Unis, où les sondages nationaux ont montré une course à égalité, mais où le président Joe Biden est distancé par le candidat républicain Donald Trump dans la plupart des États en guerre qui décident traditionnellement des élections présidentielles.

M. Trump a retiré la plus grande économie du monde d'un accord visant à lutter contre le réchauffement climatique lorsqu'il était au pouvoir.

Toutefois, pour les 45 000 délégués présents à Londres cette semaine pour assister au plus grand événement climatique annuel de la capitale, le message était clair : même en l'absence de soutien du gouvernement américain, l'économie réelle continuerait à progresser vers la décarbonisation.

"Un changement de présidence pourrait-il mettre un terme aux progrès actuels ? La réponse est non. Pourrait-il les harceler et les faire avancer plus lentement qu'ils ne le font actuellement, la réponse est oui", a déclaré à Reuters l'ancien envoyé spécial des États-Unis pour le climat, John Kerry.

"En fin de compte, les chefs d'entreprise de toute la planète comprennent qu'éviter la responsabilité climatique n'est pas un bon plan d'affaires... leurs produits, le coût de leurs chaînes d'approvisionnement, tout sera affecté.

Près de 6 000 des plus grandes entreprises mondiales ont déclaré au CDP, plateforme d'information à but non lucratif, qu'elles avaient un plan visant à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius (2,7 °F) au-dessus de la moyenne préindustrielle, niveau qui, selon les scientifiques, permet d'éviter les conséquences les plus dévastatrices.

BACKLASH

L'inflation et la crise du coût de la vie ayant recentré l'attention sur les bénéfices à court terme, le retour de bâton des investissements environnementaux, sociaux et de gouvernance aux États-Unis et ailleurs a conduit certaines entreprises à réorienter leur stratégie au détriment des énergies renouvelables.

Les ambitions de l'UE en matière de politique climatique ont également été édulcorées avant même les élections européennes de ce mois-ci, et les entreprises qui poursuivent des objectifs climatiques sont de plus en plus réticentes à les rendre publics de peur de s'attirer des critiques.

L'ancien premier ministre italien Mario Draghi a déclaré que les hommes politiques devaient s'engager auprès des électeurs qui risquent d'être désillusionnés.

"C'est aussi important que de faire des progrès", a-t-il déclaré aux délégués de la conférence de Londres.

M. Trump a obtenu le soutien de certaines régions des États-Unis pour ses commentaires rejetant les risques du changement climatique, mais le milliardaire philanthrope Bill Gates s'est montré prudemment optimiste quant au fait que M. Trump, s'il est réélu, ne démantèlera pas la politique climatique phare du président Joe Biden, la loi sur la réduction de l'inflation.

M. Gates a déclaré aux journalistes qu'il pensait qu'"une grande partie de la loi sur la réduction de l'inflation resterait intacte" en raison de la nécessité d'un consensus au Congrès pour abroger les crédits d'impôt et parce que les États républicains en avaient bénéficié.

Le successeur de John Kerry, John Podesta, a déclaré aux délégués que les allègements fiscaux qui ont stimulé les entreprises vertes américaines étaient structurés de manière à donner aux entreprises dix ans de certitude, ce qui contribuait à garantir un changement durable.

Une telle structure réglementaire est du type de celles que les entreprises cherchant à introduire des technologies plus vertes ont tendance à qualifier de vitales pour surmonter les problèmes qui peuvent initialement contrecarrer l'innovation.

De manière plus générale, les entreprises des États-Unis et d'autres marchés développés ont augmenté leur production d'énergie verte, notamment solaire et éolienne, à mesure que le coût de ces deux sources d'énergie a baissé, contribuant ainsi à détrôner les combustibles fossiles nuisibles au climat.

Bien que la politique puisse influer sur le rythme du changement, "nous n'assisterons pas à un renversement de tendance", a déclaré Selwin Hart, conseiller climatique auprès du secrétaire général des Nations unies. "Qui investirait dans le charbon dans les économies avancées ? Il n'est plus compétitif en termes de coûts. (Reportage complémentaire de Gloria Dickie et Valerie Volcovici ; rédaction de Barbara Lewis)