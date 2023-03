Le volcan indonésien Merapi est entré en éruption samedi, crachant des nuages chauds sur une distance de sept kilomètres, a déclaré l'agence de gestion des catastrophes du pays dans un communiqué.

Le volcan situé dans la région spéciale de Yogyakarta, en Indonésie, est entré en éruption vers 12 heures, heure locale (5 heures GMT), et une coulée de lave de 1,5 km a été observée, ont indiqué les autorités locales.

Les habitants de la communauté voisine ont été avertis de cesser toute activité dans les zones de danger, situées dans un rayon de trois à sept kilomètres autour du cratère, selon le communiqué.

Le Merapi, qui culmine à 2 963 mètres, est l'un des volcans les plus actifs d'Indonésie et se trouvait déjà au deuxième niveau d'alerte le plus élevé du pays.

Le responsable du poste de surveillance local, Yulianto, a déclaré qu'aucun habitant n'avait été évacué.

"Ce phénomène n'a été observé qu'en temps utile, il y a eu 5 à 6 avalanches. Si la couverture continue d'augmenter et que la distance est supérieure à 7 kilomètres, il est probable que l'on recommande aux habitants d'évacuer", a-t-il déclaré.

Située sur la ceinture de feu du Pacifique, l'Indonésie compte plus de volcans que tout autre pays. La dernière éruption violente du Merapi remonte à 2010 et avait fait plus de 350 morts.