Le volcan indonésien du mont Ibu est entré en éruption mardi, crachant d'épaisses colonnes de cendres grises à cinq kilomètres dans le ciel, a indiqué l'agence de volcanologie, mais aucune évacuation n'a été signalée dans l'immédiat.

Le volcan, situé sur l'île orientale de Halmahera, est entré en éruption à 5h36 pendant environ deux minutes, a déclaré Heruningtyas Desi Purnamasari, un responsable de l'agence PVMB, et toutes les activités ont été interdites dans un rayon de sept kilomètres autour du cratère.

"Le volcan est actif depuis peu car il y a un mouvement intense de magma", a déclaré Heruningtyas, ajoutant que son état d'alerte était au niveau le plus élevé, où il se trouve depuis le 16 mai.

Des nuages de cendres grises s'élèvent dans le ciel depuis le cratère sur des images vidéo fournies par l'agence PVMB, à la suite d'une éruption de moindre ampleur survenue lundi.

Ces éruptions sont les dernières d'une série depuis le mois de mai qui ont incité les autorités à évacuer sept villages voisins, bien que l'incident de mardi n'ait pas entraîné de nouvelle évacuation, a déclaré l'agence des catastrophes BNPB.

L'Indonésie se trouve à cheval sur la "ceinture de feu du Pacifique", une zone de forte activité sismique où plusieurs plaques tectoniques se rencontrent.

Le mois dernier, l'éruption du volcan Ruang, dans le nord de Sulawesi, a craché de la lave incandescente, forçant l'évacuation de plus de 12 000 personnes.

Plus de 60 personnes ont été tuées après que des inondations soudaines et des coulées de lave froide provenant du mont Marapi, l'un des volcans les plus actifs de la province de Sumatra occidental, ont inondé plusieurs districts voisins à la suite de pluies torrentielles le 11 mai. (Reportage d'Ananda Teresia ; Rédaction de Clarence Fernandez)