Un volcan qui est entré en éruption dans le sud-ouest de l'Islande pour la deuxième fois en moins d'un mois, mettant le feu à plusieurs maisons dans une ville de pêcheurs, semblait moins actif lundi.

Le quotidien islandais Morgunbladid titrait en première page "Une journée noire" sur une image montrant des fontaines de lave orange vif et des maisons en feu dans la ville de Grindavik, à quelque 40 kilomètres au sud-ouest de la capitale Reykjavik.

Des coulées de lave en fusion ont atteint la périphérie de Grindavik vers midi dimanche, mettant le feu à trois maisons, bien que la ville ait été évacuée plus tôt et qu'il n'y ait pas eu de danger immédiat pour la population.

Il s'agit de la deuxième éruption sur la péninsule de Reykjanes en quatre semaines et de la cinquième depuis 2021.

Lundi, des images vidéo en direct ont montré des aperçus de lave orange s'écoulant toujours à la surface, mais dans des volumes moindres et plus loin de la ville.

Dimanche, des géologues ont déclaré que des couloirs de magma semblaient s'écouler sous la ville abandonnée, posant ainsi un risque continu.

"Malheureusement, (la lave) est allée un peu plus au sud que ce que nous espérions", a déclaré Vidir Reynisson, responsable de la protection civile et de la gestion des situations d'urgence en Islande, lors d'une conférence de presse tenue dimanche en fin de journée.

Néanmoins, les barrières défensives construites au nord de Grindavik ont permis de dévier les coulées de lave vers l'ouest, loin de la ville, a précisé M. Reynisson.

Les habitants de Grindavik, qui comptait quelque 4 000 personnes avant d'être évacuée en novembre, ont déclaré qu'il était difficile de regarder les images télévisées des incendies.

"C'est grave, c'est le pire que l'on puisse imaginer. Bien que cela puisse être encore pire, qui sait ?", a déclaré à Reuters Jon Gauti Dagbjartsson, un habitant évacué, dimanche en fin de journée.

"Je vis dans la maison où je suis né et c'est difficile de penser que cette ville pourrait être détruite et que je devrais tout recommencer ailleurs. Mais si c'est le cas, c'est exactement ce que nous ferons", a-t-il déclaré.

Le gouvernement islandais se réunira lundi pour décider de l'aide à apporter aux habitants de Grindavik.

"Nous devons redoubler d'efforts pour trouver davantage de logements, des logements convenables", a déclaré le Premier ministre Katrin Jakobsdottir.

Située entre les plaques tectoniques eurasienne et nord-américaine, parmi les plus grandes de la planète, l'Islande est un point chaud sismique et volcanique, les deux plaques se déplaçant dans des directions opposées.