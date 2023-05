Plains All American Pipeline a déclaré que le volume trimestriel de ses oléoducs de pétrole brut avait augmenté de près de 16 % en raison de la croissance de la production dans le principal bassin de schiste des États-Unis.

La société d'oléoducs et de stockage est la dernière entreprise à bénéficier de la production de pétrole du bassin Permien, qui s'étend sur le Texas et le Nouveau-Mexique, et a déclaré qu'elle ne voyait pas de changement important dans ses estimations de production dans le bassin Permien, alors que l'on s'inquiète d'un ralentissement de la croissance.

La société, qui a réaffirmé ses prévisions de bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement pour l'ensemble de l'année, soit entre 2,45 et 2,55 milliards de dollars, a déclaré que les volumes de son oléoduc Permian avaient augmenté de 20 % pour atteindre une moyenne de 6,3 millions de barils par jour (bpj).

Les volumes globaux de brut ont augmenté pour atteindre 8,3 millions de bpj au cours des trois mois précédant le 31 mars, contre 7,2 millions de bpj un an plus tôt.

Le bénéfice net, hors éléments, a augmenté de 29 % pour atteindre 344 millions de dollars, soit 41 cents par action.

La société concurrente Enterprise Products Partners a affiché en début de semaine un bénéfice net et des volumes de pétrole brut transportés par oléoducs en hausse, grâce à la production du Permien.