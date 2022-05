Le vote se termine dans l'est de l'Australie alors que l'élection se dirige vers une fin serrée.

Le scrutin dans les États de l'est de l'Australie s'est terminé samedi. Les sondages d'opinion indiquent que le parti travailliste de l'opposition devance de peu la coalition conservatrice du Premier ministre Scott Morrison, qui gouverne depuis près de dix ans.

Cependant, un résultat fort de la part des indépendants axés sur le climat pourrait donner lieu à un parlement sans majorité.

La majorité de la population australienne vit sur sa côte est, où les isoloirs des églises de banlieue, des pavillons de bord de mer et des salles de l'outback ont fermé à 18 heures (0800 GMT). Les États de Nouvelle-Galles du Sud, Victoria, Queensland et Tasmanie, ainsi que le Territoire de la capitale australienne, représentent 124 des 151 sièges parlementaires de la chambre basse à pourvoir.

Le vote s'est poursuivi dans l'État d'Australie-Méridionale et le Territoire du Nord jusqu'à 0830 GMT et dans l'État d'Australie-Occidentale jusqu'à 1000 GMT, date à laquelle les détails de certains décomptes de votes anticipés des États de l'Est devraient être connus.

Le parti travailliste de centre-gauche avait une bonne avance après neuf ans dans l'opposition, mais des sondages récents montrent que le gouvernement libéral-national de M. Morrison réduit l'écart dans la dernière ligne droite d'une campagne de six semaines.

Un sondage Newspoll du journal The Australian publié le jour de l'élection a montré que l'avance des travaillistes sur la coalition au pouvoir a baissé d'un point pour atteindre 53-47 sur la base des préférences des deux partis, où les votes des candidats non retenus sont redistribués aux deux premiers prétendants.

M. Morrison et le chef de l'opposition, Anthony Albanese, ont déposé leurs bulletins de vote à Sydney après avoir fait une tournée des sièges marginaux au cours des deux derniers jours d'une campagne dominée par la hausse du coût de la vie, le changement climatique et l'intégrité.

"Aujourd'hui, les Australiens font un choix important concernant leur avenir", a déclaré M. Morrison aux journalistes à l'extérieur d'un centre de vote. "L'Australie a besoin de quelqu'un qui sait comment gérer l'argent, qui sait comment gérer les intérêts de la sécurité nationale, qui sait comment aller de l'avant et assurer cette économie forte."

M. Albanese a déclaré que les Australiens veulent un changement de gouvernement, qui, selon lui, n'a pas de quoi être fier.

"Je nous ai mis dans une position où, au pire, nous sommes compétitifs aujourd'hui. Nous sommes dans la course", a déclaré Albanese à propos de ses chances dans les urnes.

"Dans le quatrième quart-temps, je veux botter avec le vent dans le dos, et je crois que nous avons le vent dans le dos", a-t-il dit en référence au football Australian Rules, l'un des sports les plus populaires du pays.

Alors que le parti travailliste se concentrait sur l'inflation galopante et la faible croissance des salaires, M. Morrison a fait du taux de chômage le plus bas du pays depuis près d'un demi-siècle la pièce maîtresse des dernières heures de sa campagne.

L'INFLUENCE DES INDÉPENDANTS

Alors que l'économie est une question clé, plusieurs "indépendants sarcelles" défient un certain nombre de sièges riches détenus par les libéraux, faisant campagne pour une action sur le changement climatique après certaines des pires inondations et incendies à frapper l'Australie.

Trois bénévoles travaillant pour l'indépendante sarcelle Monique Ryan, qui se présente contre le trésorier Josh Frydenberg dans le siège libéral de Kooyong à Melbourne, longtemps détenu par les libéraux, ont déclaré avoir rejoint la campagne de Ryan parce qu'ils sont préoccupés par le climat pour le bien de leurs enfants ou petits-enfants.

"Pour moi, c'est comme si cette élection était porteuse d'espoir", a déclaré à Reuters Charlotte Forwood, une mère active de trois enfants adultes.

Dans le parlement sortant, la coalition libérale-nationale détenait 76 des 151 sièges de la chambre basse, tandis que les travaillistes en détenaient 68, avec sept membres de partis mineurs et indépendants.

Le vote est obligatoire et les premiers résultats devraient être connus samedi soir, bien que la Commission électorale australienne ait signalé qu'un vainqueur clair pourrait ne pas émerger immédiatement si la compétition est serrée, en raison du temps nécessaire pour compter environ 3 millions de votes par correspondance.

Plus de la moitié des votes avaient déjà été exprimés vendredi soir, avec un nombre record de 8 millions de votes anticipés en personne et par correspondance, a déclaré la commission.