Le won sud-coréen se stabilise alors que Yoon promet d'aider à stabiliser les marchés

Le gouvernement sud-coréen va prendre des mesures pour stimuler les entrées de capitaux et s'assurer qu'il y a suffisamment de dollars disponibles sur le marché de la monnaie locale, a déclaré vendredi le président Yoon Suk-yeol, notant que l'incertitude s'est répandue sur les marchés.

Le won sud-coréen a perdu environ 16 % de sa valeur depuis le début de l'année, pris dans un mouvement massif des investisseurs mondiaux vers les actifs en dollars, alors que les taux d'intérêt américains ont fortement augmenté et que la guerre en Ukraine a provoqué une fuite vers la sécurité.

"Le gouvernement renforcera la soupape de sécurité en prenant des mesures pour améliorer la situation de l'offre et de la demande de dollars sur le marché des changes", a déclaré Yoon lors d'une réunion des ministres de l'économie, selon un communiqué du bureau présidentiel.

Il a également déclaré que la préparation de la réactivation d'un fonds de stabilisation du marché boursier serait achevée au cours de ce mois et que le gouvernement prendrait des mesures pour stimuler les investissements étrangers sur les marchés boursiers et obligataires locaux.

Le ministère des finances a déclaré dans un communiqué publié après la réunion qu'il se préparerait à disposer d'outils permettant aux autorités de fournir des liquidités en devises étrangères aux institutions financières si nécessaire.

La banque centrale a déclaré tôt vendredi que le pays affichait

le plus grand déficit des comptes courants

en plus de deux ans en août, la demande mondiale s'étant refroidie et les prix mondiaux plus élevés des matières premières ayant fait grimper la facture des importations.

Après les assurances données par M. Yoon et le ministère des finances, le won sud-coréen a réduit ses pertes par rapport au dollar à environ 0,4 % sur la journée, après une perte initiale de 0,8 %, bien que les courtiers aient déclaré que le marché était plus influencé par un rebond des contrats à terme sur les indices boursiers américains.

Le président Yoon, dont le taux d'approbation a fortement chuté depuis sa prise de fonction début mai, a tenu cette réunion dans le cadre de ses rencontres hebdomadaires sur diverses questions.

Un sondage hebdomadaire réalisé par Gallup Korea a montré vendredi que le taux d'approbation de Yoon a rebondi à 29%, contre 24% la semaine dernière, où le taux avait atteint son plus bas niveau pour sa présidence. Sa cote de popularité avait atteint plus de 50 % au début du mois de juin.

La Corée du Sud a souvent été victime des turbulences des marchés mondiaux, subissant un quasi-défaut souverain lors de la crise financière asiatique de la fin des années 1990 et une sortie massive de capitaux lors de la crise financière mondiale de 2008-2009. (Reportage de Choonsik Yoo ; Montage de Muralikumar Anantharaman, Tom Hogue & Simon Cameron-Moore)