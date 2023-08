Le yen a glissé à un nouveau plus bas de trois semaines mardi, les traders réfléchissant aux mesures prises la semaine dernière par la Banque du Japon pour modifier sa politique de contrôle de la courbe des taux, tandis que le dollar australien était faible avant la décision de politique de la Banque de réserve d'Australie.

Le yen s'est emballé depuis vendredi, lorsque la BOJ a fait un pas de plus vers un lent abandon de décennies de stimulation monétaire massive, en déclarant qu'elle offrirait d'acheter des obligations d'État japonaises à 10 ans à 1,0 % dans le cadre d'opérations à taux fixe, au lieu du taux précédent de 0,5 %.

La monnaie asiatique a touché un plus bas de 142,80 pour un dollar. Elle était en dernier lieu à 142,66 pour un dollar, en baisse de 0,26%. Le rendement de référence des obligations d'État japonaises à 10 ans a atteint lundi son plus haut niveau depuis neuf ans, ce qui a conduit la banque centrale à mener des opérations d'achat supplémentaires pour limiter cette hausse.

Les marchés pourraient tester le degré de "flexibilité" de la BOJ dans les mois à venir", a déclaré Carlos Casanova, économiste principal pour l'Asie chez UBP à Hong Kong, dans une note, ajoutant que les changements subtils suggèrent que la BOJ pourrait se préparer à modifier l'objectif du YCC en 2023.

"Comme la nouvelle ligne dans le sable est de 1 %, il serait logique d'élargir la bande YCC à ce niveau."

L'attention des investisseurs durant les heures asiatiques se portera sur la décision politique de la Reserve Bank of Australia.

Les marchés s'attendent généralement à ce que les décideurs politiques maintiennent les taux inchangés, mais une faible majorité d'économistes est favorable à une hausse, arguant que l'inflation devrait rester stable pendant un certain temps. Le dollar australien a baissé de 0,06 % à 0,672 $, après avoir augmenté de 0,8 % en juillet.

Kristina Clifton, stratège de la Commonwealth Bank of Australia, a déclaré que la décision de la RBA serait probablement serrée, notant que l'histoire montre que si la RBA augmente les prix alors qu'on ne s'y attend pas, l'Aussie peut augmenter d'environ 0,8 %.

"Cependant, nous prévoyons que tout renforcement de l'Aussie après la décision de la RBA sera de courte durée étant donné la faiblesse des perspectives économiques mondiales."

Pendant ce temps, les données de l'enquête de la Réserve fédérale publiées lundi ont montré que les banques américaines ont signalé des normes de crédit plus strictes et une demande de prêt plus faible de la part des entreprises et des consommateurs au cours du deuxième trimestre.

L'enquête trimestrielle SLOOS (Senior Loan Officer Opinion Survey) de la Fed a également montré que les banques s'attendent à un nouveau resserrement des normes jusqu'à la fin de l'année 2023, ce qui confirme l'impact de la hausse des taux d'intérêt sur l'économie.

Le resserrement des normes de prêt peut amplifier les effets de la hausse des taux d'intérêt et contribuer à une récession aux États-Unis plus tard dans l'année, a déclaré M. Clifton de l'ABC.

Par rapport à un panier de devises, le dollar a augmenté de 0,059 % à 101,93, flirtant avec un nouveau pic de trois semaines. L'indice a chuté de 1 % en juillet.

Pendant ce temps, la livre sterling était à 1,2827 $, en baisse de 0,08 % sur la journée, après avoir gagné 1,1 % en juillet. La réunion de politique monétaire de la Banque d'Angleterre de jeudi est sous les feux de la rampe, les marchés étant également divisés entre une augmentation de 25 et 50 points de base.

L'euro était en baisse de 0,06 % à 1,0986 $, tandis que le kiwi a baissé de 0,14 % à 0,620 $.