Le yen à la hausse, le bitcoin à la baisse, les craintes concernant l'Ukraine rendent les traders nerveux.

Le dollar a glissé vers un nouveau plus bas de deux semaines à 114,78 yens dans les premiers échanges en Asie, et a perdu 0,5 % depuis le début de la semaine.

"Le niveau de soutien de 114,63 semble à portée de main aujourd'hui si d'autres titres négatifs sur l'Ukraine apparaissent", ont déclaré les analystes de CBA dans une note matinale destinée aux clients, ajoutant que les marchés étaient également concentrés sur la politique de la Banque du Japon, la banque centrale poursuivant sa politique de contrôle de la courbe des taux.

Les échanges de tirs matinaux de jeudi entre les forces de Kiev et les séparatistes pro-russes - qui sont en guerre depuis des années et où un cessez-le-feu est périodiquement violé - ont ravivé les craintes occidentales d'une invasion russe imminente.

Le président américain Joe Biden a déclaré que Moscou préparait un prétexte pour justifier une éventuelle attaque et le Kremlin a expulsé un diplomate américain.

Ces tensions ont également fait perdre du terrain au dollar par rapport au franc suisse, le billet vert s'échangeant pour la dernière fois à 0,9196 franc, juste au-dessus du plus bas niveau intrajournalier de deux semaines atteint jeudi, à 0,9186 franc.

À l'autre extrémité du spectre des risques, le bitcoin s'échangeait autour de 40 500 dollars, soit un plus bas de deux semaines, après une chute de 7,6 % sur la journée de jeudi.

"Le crypto nous a montré une fois de plus qu'il s'agit d'un actif à haut risque bêta, et il a un aspect sombre et sinistre qui pourrait se transformer en quelque chose de laid", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone, une maison de courtage basée à Melbourne, dans un courriel matinal.

L'euro a poursuivi sa semaine d'échanges agités en fonction des gros titres sur l'Ukraine et était à 1,1360 $, tandis que la livre était à 1,3609 soutenue par les marchés qui parient sur un nouveau resserrement monétaire de la Banque d'Angleterre.

La politique de la banque centrale a également joué un rôle dans l'évolution du yen, après que la BOJ ait proposé cette semaine d'acheter un montant illimité d'obligations d'État de référence à 10 ans pour souligner sa détermination à contenir les coûts d'emprunt nationaux.

Les marchés n'ont pas testé de manière agressive l'objectif de rendement de 0,25 % de la BOJ sur ces obligations, mais les rendements sur d'autres échéances ont augmenté. [JP/T]

Pendant ce temps, aux États-Unis, les décideurs politiques ont continué à débattre publiquement de l'agressivité avec laquelle la Réserve fédérale devrait augmenter les taux d'intérêt, et s'ils devraient commencer par une hausse de 25 ou 50 points de base lors de leur réunion de mars.

La présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a déclaré jeudi en fin de journée que la Fed devrait relever les taux d'intérêt à un rythme plus rapide et réduire son bilan plus rapidement qu'elle ne l'a fait après la "grande récession".