Le yen à la peine, une possible continuité à la tête de la BoJ inquiète

Londres (awp/afp) - Le yen reculait lundi face au dollar, pénalisé par l'idée que le prochain dirigeant de la Banque du Japon (BoJ) pourrait poursuivre une politique monétaire ultra-souple, tandis que le dollar profitait de son statut de valeur refuge.

Vers 09H50 GMT (10H50 HEC), la monnaie japonaise cédait 0,53% à 131,88 yens pour un dollar et 0,31% à 142,06 yens pour un euro, après avoir reculé à un plus bas depuis mi-janvier à 132,56 yens pour un dollar et depuis mi-décembre à 142,99 yens pour un euro.

Selon le quotidien économique Nikkei, le gouvernement japonais a approché Masayoshi Amamiya, actuel gouverneur adjoint de la BoJ, en vue de le nommer à la tête de l'institution en avril, quand le mandat de l'actuel gouverneur Haruhiko Kuroda s'achèvera.

"Il est très clairement vu comme un adepte de la continuité et de la politique très souple de M. Kuroda", commente Francesco Pesole, analyste chez ING.

Au Japon, la Banque du Japon a conservé ses taux ultra-bas alors que les autres banques centrales les remontaient à travers le monde.

Le dollar montait également face à l'euro (+0,22% à 1,0772 dollar pour un euro), poursuivant sur sa lancée de vendredi, quand les créations d'emplois nettement plus nombreuses qu'attendu aux Etats-Unis ont dopé la devise américaine.

Des investisseurs s'attendaient à un refroidissement du marché du travail américain qui pousse la Réserve fédérale (Fed) à arrêter bientôt de remonter ses taux, un ralentissement de ses montées mercredi ayant poussé le dollar à un plus bas depuis avril.

Dans ce contexte, "le discours du président de la Fed Jerome Powell mardi pourrait être l'événement de la semaine", commente Jim Reid, analyste chez Deutsche Bank.

Enfin, le dollar profitait de son statut de valeur refuge. L'armée américaine a abattu samedi, sur ordre du président Joe Biden, un ballon chinois qui survolait depuis plusieurs jours les Etats-Unis, provoquant de vives critiques de Pékin.

"L'information en elle-même n'est pas cruciale, mais les commentaires des deux côtés rappellent que la relation sino-américaine est tendue", note Richard Hunter, analyste chez Interactive investor.

Cours de lundi Cours de vendredi

----------------------------------

09H50 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,0772 1,0795

EUR/JPY 142,06 141,62

EUR/CHF 0,9945 0,9998

EUR/GBP 0,8945 0,8954

USD/JPY 131,88 131,19

USD/CHF 0,9233 0,9261

GBP/USD 1,2042 1,2056

afp/al