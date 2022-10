Le yen à un nouveau plus bas depuis 1990, le rebond de la livre fait long feu

New York (awp/afp) - Le yen a encore fondu à un nouveau plus bas en plus de trente ans jeudi, après avoir franchi le plancher symbolique de 150 yens pour un dollar, tandis que le rebond de la livre britannique n'a pas duré longtemps.

Vers 19H00 GMT, le dollar valait 150,17 yens (-0,17% pour le yen), un plus bas depuis août 1990, sur fond de politiques monétaires américaine et japonaise divergentes. Le seuil des 150 yens avait été dépassé jeudi matin.

Quant à la livre sterling, qui avait bondi immédiatement après l'annonce de la démission de la Première ministre britannique Liz Truss, elle est rapidement revenue au niveau de la veille.

La livre était stable face au dollar à 1,1219 dollar alors qu'elle avait dépassé en début de séance une hausse de 1% à 1,1316 dollar.

Le yen a perdu plus de 30% de sa valeur face au dollar depuis le début de l'année, alors que la Banque du Japon (BoJ) maintient ses taux proches de zéro pour soutenir la croissance au Japon, estimant que les conditions ne sont pas réunies pour resserrer les conditions du crédit.

A l'inverse, la Réserve fédérale américaine (Fed) ne cesse d'accentuer ses hausses de taux afin de juguler l'inflation galopante aux Etats-Unis. Cela a porté la hausse du dollar: le Dollar Index, qui compare le billet vert à un panier de monnaies, a enflé de 18% depuis le début de l'année.

Cette chute de la monnaie japonaise nourrit les attentes par les analystes d'une prochaine intervention sur les marchés du gouvernement japonais.

Celui-ci était intervenu fin septembre pour soutenir la monnaie à hauteur de 20 milliards de dollars alors qu'elle s'approchait des 146 yens pour un dollar. L'impact de cette intervention a été très éphémère puisque le yen a repris sa dégringolade.

"Vont-ils intervenir? C'est difficile à dire. Cela dépend si le yen poursuit une descente rapide, alors là, ils interviendront, c'est sûr", commentait Marc Waggoner, président de Excel Futures.

"Mais le yen ne dévisse pas considérablement. Je ne les vois pas intervenir avant le week-end ou peut-être dimanche soir", assurait le courtier.

Quant à la devise britannique, elle a cédé tout le terrain repris après la nouvelle de la démission de Liz Truss qui s'est finalement résignée jeudi à quitter son poste après seulement six semaines à Downing Street, dans un pays en pleine crise économique et sociale.

Les marchés se sont montrés soulagés dans un premier temps mais, selon Edward Moya, analyste d'Oanda, "le tumulte politique au Royaume-Uni ne disparaîtra pas de sitôt".

Finalement inchangée face au dollar vers 19H00 GMT, la livre "n'est allée nulle part", a noté Mark Waggoner. "C'est un peu une attitude attentiste", après la chute du gouvernement, a-t-il ajouté.

Pour Jonas Goltermann de Capital Economics, les perspectives de la livre demeurent en effet "précaires". Les analystes rappellent que l'économie britannique reste menacée, avec une inflation au plus haut en 40 ans au Royaume-Uni, à 10,1%, et une croissance à bout de souffle.

Côté politique monétaire, les investisseurs s'attendent à ce que la Banque d'Angleterre (BoE) relève ses taux début novembre.

Cours de jeudi Cours de mercredi 19H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 0,9784 0,9773 EUR/JPY 146,91 146,50 EUR/CHF 0,9825 0,9817 EUR/GBP 0,8720 0,8711 USD/JPY 150,15 149,90 USD/CHF 1,0043 1,0041 GBP/USD 1,1219 1,1219

afp/rp