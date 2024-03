Le dollar s'est apprécié mercredi, alors que des données économiques américaines plus solides remettent en question la probabilité d'une réduction des taux d'intérêt. Le yen a atteint son niveau le plus bas depuis trois décennies et est entré dans la zone qui a poussé le Japon à intervenir sur le marché des changes en 2022.

Le yen s'est brièvement échangé à 151,97 pour un dollar lors de la session asiatique, en baisse d'environ 0,2 % et à son niveau le plus bas depuis la mi-1990.

Les autorités japonaises sont intervenues pour défendre le yen à 151,94 en 2022 et le ministre des finances a utilisé mercredi les mêmes mots que ceux qui ont précédé cette intervention, avertissant que le Japon prendrait des "mesures décisives" contre les mouvements excessifs de la monnaie.

Pour le trimestre qui s'achève cette semaine, le yen est la devise la moins performante, avec une baisse de plus de 7 % par rapport au dollar, même après que le Japon a renoncé la semaine dernière aux taux d'intérêt négatifs.

"Le marché est très sensible à la zone des 152", a déclaré Rodrigo Catril, stratège à la National Australia Bank. "Si nous devions franchir ce niveau, l'histoire récente suggérerait qu'une intervention serait beaucoup plus probable.

Naoki Tamura, membre du conseil d'administration de la Banque du Japon, a rappelé plus tôt les raisons pour lesquelles les traders ont vendu du yen, en réitérant les perspectives d'une normalisation lente mais régulière qui laisserait les taux japonais en dessous des taux mondiaux pendant une longue période.

Le dollar, quant à lui, est en passe de réaliser des gains trimestriels, car les prévisions de fortes réductions des taux d'intérêt cette année ont été revues à la baisse face à des données économiques solides et à la réticence des banquiers centraux à procéder à des réductions.

Le yuan chinois et le dollar néo-zélandais se sont échangés à des niveaux proches de leurs plus bas niveaux depuis quatre mois.

Le yuan s'est affaibli jusqu'à 7,2285 pour un dollar, malgré une forte fixation de sa marge de fluctuation. Le dollar néo-zélandais a baissé de 0,2 % à 0,5988 $, non aidé par une révision à la baisse des prévisions de croissance économique du gouvernement.

POINT FONDAMENTAL

Le marché se concentre principalement cette semaine sur les chiffres de l'inflation de base aux États-Unis, attendus le vendredi saint, bien qu'un bond plus important que prévu des commandes de biens durables aux États-Unis, dans les données publiées mercredi, ait donné un coup de pouce au dollar avant cela.

"Il y a une inquiétude persistante concernant le risque d'un assouplissement de la Fed moins important que ce que le marché anticipe actuellement", a déclaré Moh Siong Sim, stratège à la Banque de Singapour.

Les données australiennes publiées mercredi ont montré que l'inflation s'est maintenue à 3,4 % en février, son plus bas niveau depuis deux ans, renforçant les paris du marché selon lesquels le prochain mouvement des taux d'intérêt dans ce pays se ferait à la baisse. L'Aussie a glissé de 0,3 % à 0,6512 $.

Il est en baisse de 4,4% pour le trimestre.

L'euro, à 1,0829 $, se situe plus ou moins au milieu d'une fourchette qu'il maintient depuis un an et est en baisse de 1,9 % pour le trimestre.

Le franc suisse, encore sous le choc d'une baisse surprise des taux d'intérêt en Suisse la semaine dernière, a chuté d'environ 0,5 % par rapport au dollar pour atteindre son plus bas niveau en quatre mois, à 0,9042, mardi.

Il est en baisse d'environ 7 % pour le premier trimestre de l'année. L'indice du dollar américain est en hausse de 3 % pour le trimestre, à 104,4.

La livre sterling est restée stable à 1,2618 $ et est restée globalement stable pour le trimestre, en baisse de 0,8 %.

Mardi, Catherine Mann, responsable de la Banque d'Angleterre, a déclaré qu'elle avait changé d'avis et voté pour un maintien des taux la semaine dernière, au lieu d'une augmentation, en raison de la pingrerie des consommateurs. Mais elle continue de penser que les marchés financiers ont intégré trop de réductions.