Le yen atteint son plus bas niveau en 24 ans, le niveau de 140 est en vue alors que les prévisions de hausse soutiennent le dollar.

Le billet vert a atteint son plus haut niveau en 24 ans à 139,59 contre le yen dans les premiers échanges asiatiques, soit un gain d'environ 0,5 % par rapport à la clôture de la veille.

Les attentes d'une hausse des taux américains de 75 points de base lors de la réunion de la Réserve fédérale du mois prochain augmentent grâce à des données économiques solides, les derniers contrats à terme sur les fonds fédéraux indiquant une probabilité de 73 % d'une telle hausse.

"Le dollar/yen devrait dépasser les 140 avant la (réunion de la Fed) de septembre. Il semble que nous n'aurons pas à attendre beaucoup plus longtemps", a déclaré Sean Callow, stratège en devises chez Westpac à Sydney.

"Tant que les attentes concernant le pic du taux des fonds de la Fed continueront à augmenter alors que la Banque du Japon reste en attente, le dollar/yen sera un achat à la baisse. Tout ce qui se situe dans la zone des 140 semble maintenant plausible."

La livre sterling a chuté d'environ 0,4 % pour atteindre son plus bas niveau en 2 ans et demi à 1,1576 $, alors que les nuages s'accumulent sur l'économie britannique. L'euro a baissé de 0,3 % mais s'est accroché au-dessus de la parité à 1,0022 $ alors que l'inflation rougeoyante alimente les paris de hausse en Europe.

Les données publiées mercredi montrent que l'inflation dans la zone euro a atteint un niveau record de 9,1 % en août, ce qui renforce les arguments en faveur de nouvelles hausses importantes des taux de la Banque centrale européenne (BCE) pour maîtriser l'inflation.

Les marchés ont évalué à environ 40 % la probabilité que la BCE augmente ses taux de 75 points de base la semaine prochaine, même si les risques d'une récession douloureuse augmentent avec les prix du gaz.

"L'inflation élevée et l'approvisionnement en gaz sont toujours des problèmes majeurs dans la zone euro et au Royaume-Uni, et je pense que cela va maintenir une pression à la baisse sur ces deux monnaies", a déclaré Joseph Capurso, responsable de l'économie internationale à la Commonwealth Bank of Australia.

"Je peux voir l'euro repasser sous la parité assez rapidement".

L'indice du dollar américain, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, était en hausse de 0,12 % à 108,99 dans les premiers échanges asiatiques, non loin de son sommet de deux décennies de 109,48 atteint lundi.

"Le dollar américain a encore un peu de marge de progression, en partie parce que nous pensons que le marché sous-estime le niveau auquel la Réserve fédérale pourrait porter le taux des fonds", a déclaré M. Capurso de CBA.

Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté en conséquence. Les rendements des bons du Trésor à deux ans ont atteint 3,516 %, le plus haut niveau depuis fin 2007, tandis que les attentes concernant le pic du taux des fonds fédéraux se rapprochent de 4 %.

Les dollars australien et néo-zélandais, sensibles au risque, ont été sous pression, l'Aussie ayant baissé de 0,3 % à 0,6821 $, tandis que le kiwi a reculé de 0,3 % à 0,6102 $.