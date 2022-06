Le yen au plus bas depuis sept ans face à l'euro

New York (awp/afp) - Le yen est descendu vendredi à son plus bas niveau depuis près de sept ans face à l'euro, et a frôlé un creux de 20 ans contre le dollar, pénalisé par le maintien d'une posture ultra-accommodante de la Banque du Japon.

Vers 17H55 GMT, la devise nippone abandonnait 1,29% à la monnaie unique, à 140,30 yens pour un euro. Elle est allée jusqu'à 140,37 yens, pour la première fois depuis le 22 juin 2015.

Contre le billet vert, la monnaie japonaise s'est repliée à 130,98 yens pour un dollar, non loin des 131,35 yens atteints début mai pour la première fois depuis 20 ans.

Pour Marc Chandler, du courtier Bannockburn Global Forex, le fléchissement du yen est en grande partie dû au rebond des taux obligataires américains.

Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans a ainsi frôlé les 3%, pour la première fois depuis deux semaines et après s'être détendu, la semaine dernière, jusqu'à 2,70%.

"Le taux de change dollar/yen est hautement corrélé au taux à dix ans", a souligné l'analyste.

Dans le même temps, le rendement des emprunts d'Etat japonais à 10 ans s'est lui légèrement contracté, à 0,23%.

Plusieurs déclarations de membres de la Réserve fédérale américaine (Fed) cette semaine ont incité les opérateurs à recalibrer leurs attentes vis-à-vis de la trajectoire de la Fed.

Ils évaluent désormais à plus de 67% la probabilité de trois hausses d'un demi-point de pourcentage successives en juin, juillet et septembre, contre 35% il y a une semaine.

Les bons chiffres du rapport sur l'emploi publiés vendredi, avec 390.000 créations en mai, nettement au-dessus des 325.000 attendus, n'ont fait que confirmer ce sentiment.

Quant à l'euro, il profite lui des indications de membres de la Banque centrale européenne (BCE) selon lesquelles l'institution pourrait relever son taux directeur dès juillet.

Vendredi, le rendement des emprunts d'Etat allemands à 10 ans s'est envolé à 1,27%, un niveau inédit depuis près de huit ans (juillet 2014).

Le gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), Haruhiko Kuroda, a indiqué vendredi, lors d'une allocution devant le Parlement japonais, qu'il espérait voir les salaires augmenter pour accompagner la récente poussée d'inflation.

En avril, les prix à la consommation, hors produits frais, ont grimpé de 2,1% sur un an, franchissant le cap des 2% d'inflation poursuivi par la BoJ depuis plusieurs années.

Malgré cette accélération, M. Kuroda n'a donné aucune indication relative à un relèvement du taux directeur, actuellement fixé à -0,1%.

"Il paraît clair que la Banque du Japon n'a pas l'intention de changer de politique monétaire de sitôt", selon Marc Chandler. "Elle ne croit pas à une inflation durable."

Dernière banderille plantée cette semaine dans le yen, l'annonce d'une inflation supérieure aux prévisions en Suisse qui, selon Marc Chandler, a crédibilisé le scénario selon lequel la Banque nationale suisse pourrait relever ses taux plus tôt que la BoJ.

Cours de vendredi Cours de jeudi 17H55 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0720 1,0747 EUR/JPY 140,30 139,55 EUR/CHF 1,0319 1,0291 EUR/GBP 0,8576 0,8543 USD/JPY 130,87 129,84 USD/CHF 0,9626 0,9581 GBP/USD 1,2500 1,2578

afp/rp