Le yen a augmenté mardi, les investisseurs réagissant aux commentaires d'un haut responsable politique japonais qui ont renforcé la pression sur la Banque du Japon pour qu'elle continue d'augmenter ses taux afin de stimuler la monnaie.

Le dollar et l'euro sont restés globalement stables, les opérateurs ayant pris une pause dans une semaine pauvre en données économiques, tandis que les dollars australien et néo-zélandais ont souffert après la baisse surprise des taux d'intérêt en Chine.

Le dollar était en baisse de 0,65% par rapport au yen japonais à 155,98, non loin du plus bas de cinq semaines de jeudi à 155,375.

Toshimitsu Motegi, haut responsable du parti au pouvoir, a déclaré cette nuit que la Banque du Japon devrait indiquer plus clairement sa volonté de normaliser la politique monétaire, y compris par des hausses régulières des taux d'intérêt. La BOJ fixera ses prochains taux le 31 juillet.

"Le yen a été soutenu par les commentaires des politiciens japonais cette nuit", a déclaré Lee Hardman, analyste des devises à la banque japonaise MUFG, qui a ajouté que ses commentaires indiquaient un "malaise croissant" parmi les politiciens au sujet de la politique de la BOJ.

"Il suit de près les appels de la semaine dernière du ministre de la transformation numérique Kono Taro qui a demandé à la BOJ d'augmenter les taux d'intérêt pour fournir plus de soutien au yen."

Le yen a trouvé un certain soutien grâce aux récentes interventions de Tokyo pour soutenir la monnaie et les traders ont attendu la décision de la BOJ. Cependant, la plupart des économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que la BOJ maintienne ses taux lors de la réunion.

L'indice du dollar, qui compare la monnaie américaine à six autres devises, a peu varié à 104,33, après avoir chuté à 103,64, son plus bas niveau depuis quatre mois, la semaine dernière.

L'euro était en baisse de 0,15 % à 1,0874 $. La livre sterling était en baisse de 0,12 % à 1,2915 $.

Les échanges ont été relativement modérés dans une semaine avec peu de données économiques jusqu'à la publication des chiffres de l'inflation des dépenses personnelles de consommation (PCE) aux États-Unis pour le mois de juin vendredi.

La réaction du marché à la décision du président américain Joe Biden de se retirer de la course électorale a été discrète, bien qu'il y ait eu un certain débouclage du "Trump trade", qui a vu le dollar et les rendements du Trésor américain se détendre un peu.

Les dollars australien et néo-zélandais ont eu du mal à reprendre pied mardi après la décision de la Chine de réduire plusieurs taux d'intérêt clés.

Lundi, la Chine a surpris les marchés en réduisant les principaux taux d'intérêt à court et à long terme. Il s'agit de la première mesure d'une telle ampleur depuis août dernier, qui témoigne de l'intention de stimuler la croissance de la deuxième plus grande économie du monde.

Les deux monnaies des Antipodes, souvent utilisées comme substituts liquides du yuan chinois, ont prolongé leurs pertes après avoir chuté lors de la séance précédente dans le sillage de la nouvelle.

Le dollar australien est tombé à son plus bas niveau depuis trois semaines, à 0,6622 dollar, tandis que le dollar néo-zélandais a atteint son plus bas niveau depuis début mai, à 0,5962 dollar.

"Le dollar australien et le dollar néo-zélandais ont tendance à refléter une expression plus liquide et plus libre en termes de réalités auxquelles l'économie chinoise est actuellement confrontée", a déclaré Rodrigo Catril, stratège principal en matière de change à la National Australia Bank.